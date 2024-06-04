Киммих оценил ничью 0:0 в спарринге Германии с Украиной
Игрок – о товарищеском матче в преддверии Евро-2024
Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих поделился мнением о товарищеском матч Бундестим с командой Украины, который завершился вничью 0:0.
«Мы хорошо играли. Украинцы не могли бы жаловаться, если бы мы победили 2:0 или 3:0.
Трудно забить сопернику, который хорошо защищается. У нас было много очень хороших моментов, которые не являются данностью против команды, играющей 5-4-1. Мы хорошо начали игру, забрали владение мячом и много находились в их штрафной. Жаль, что мы не смогли забить.
Вы видели, что мы хотели выиграть. Нам нужно продолжать, и, надеюсь, мы сможем одержать победу в последней товарищеской игре», – признался Киммих.
Ранее сообщалось, что в Германии оценили матч Бундестим с Украиной.
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