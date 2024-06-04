Легендарный экс-игрок Реала Марсело лаконично оценил подписание Мбаппе

Бывший капитан мадридского «Реала» Марсело отреагировал на новость о том, что француз Килиан Мбаппе подписал контракт с «галактикос».

«16-й приближается…» – написал Марсело в комментариях к сообщению о трансфере француза.

Напомним, в минувшие выходные «Реал», обыграв в финале Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0, взял главный клубный трофей Европы в 15-й раз в истории.

Как известно, соглашение Мбаппе с «Реалом» рассчитано до 2029 года.