Испания04 июня 2024, 09:06 | Обновлено 04 июня 2024, 09:10
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Легендарный экс-игрок Реала Марсело лаконично оценил подписание Мбаппе
Бразилец – о переходе французского нападающего
04 июня 2024, 09:06 | Обновлено 04 июня 2024, 09:10
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Бывший капитан мадридского «Реала» Марсело отреагировал на новость о том, что француз Килиан Мбаппе подписал контракт с «галактикос».
«16-й приближается…» – написал Марсело в комментариях к сообщению о трансфере француза.
Напомним, в минувшие выходные «Реал», обыграв в финале Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0, взял главный клубный трофей Европы в 15-й раз в истории.
Как известно, соглашение Мбаппе с «Реалом» рассчитано до 2029 года.
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