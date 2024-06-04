Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин

2–3 июня состоялись матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2024 в мужской сетке.

Карлос Алькарас одолел Феликса Оже-Альяссима и вышел на Стефаноса Циципаса, который прошел Маттео Арнальди.

Второй сеяный Янник Синнер справился с Корентеном Муте. В четвертьфинале итальянец встретится с Григором Димитровым. Болгарин оказался сильнее Хуберта Хуркача.

Первая ракетка мира Новак Джокович в тяжелом 5-сетовом поединка закрыл Франсиско Черундоло. Следующий поединок Ноле проведет против Каспера Рууда, который выбил Тейлора Фритца.

В еще одном четвертьфинале сойдутся Александр Зверев и Алекс де Минаур. Представитель Германии вырвал победу у Хольгера Руне, а австралиец разобрался с Даниилом Медведевым.

Ролан Гаррос 2024. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Франсиско Черундоло [23] – 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3

Тейлор Фритц [12] – Каспер Рууд [7] – 6:7 (6:8), 6:3, 4:6, 2:6



Александр Зверев [4] – Хольгер Руне [13] – 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:2), 6:2

Алекс де Минаур [11] – Даниил Медведев [5] – 4:6, 6:2, 6:1, 6:3

Нижняя часть сетки

Маттео Арнальди – Стефанос Циципас [9] – 6:3, 6:7 (4:7), 2:6, 2:6

Феликс Оже-Альяссим [21] – Карлос Алькарас [3] – 3:6, 3:6, 1:6

Хуберт Хуркач [8] – Григор Димитров [10] – 6:7 (5:7), 4:6, 6:7 (3:7)

Корентен Муте – Янник Синнер [2] – 6:2, 3:6, 2:6, 1:6

Ролан Гаррос 2024. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Каспер Рууд [7]

Александр Зверев [4] – Алекс де Минаур [11]

Нижняя часть сетки

Стефанос Циципас [9] – Карлос Алькарас [3]

Григор Димитров [10] – Янник Синнер [2]