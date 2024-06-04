Стали известны все участники 1/4 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Джокович vs Рууд, Зверев vs де Минаур, Циципас vs Алькарас, Димитров vs Синнер
2–3 июня состоялись матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2024 в мужской сетке.
Карлос Алькарас одолел Феликса Оже-Альяссима и вышел на Стефаноса Циципаса, который прошел Маттео Арнальди.
Второй сеяный Янник Синнер справился с Корентеном Муте. В четвертьфинале итальянец встретится с Григором Димитровым. Болгарин оказался сильнее Хуберта Хуркача.
Первая ракетка мира Новак Джокович в тяжелом 5-сетовом поединка закрыл Франсиско Черундоло. Следующий поединок Ноле проведет против Каспера Рууда, который выбил Тейлора Фритца.
В еще одном четвертьфинале сойдутся Александр Зверев и Алекс де Минаур. Представитель Германии вырвал победу у Хольгера Руне, а австралиец разобрался с Даниилом Медведевым.
Ролан Гаррос 2024. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Франсиско Черундоло [23] – 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3
Тейлор Фритц [12] – Каспер Рууд [7] – 6:7 (6:8), 6:3, 4:6, 2:6
Александр Зверев [4] – Хольгер Руне [13] – 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:2), 6:2
Алекс де Минаур [11] – Даниил Медведев [5] – 4:6, 6:2, 6:1, 6:3
Нижняя часть сетки
Маттео Арнальди – Стефанос Циципас [9] – 6:3, 6:7 (4:7), 2:6, 2:6
Феликс Оже-Альяссим [21] – Карлос Алькарас [3] – 3:6, 3:6, 1:6
Хуберт Хуркач [8] – Григор Димитров [10] – 6:7 (5:7), 4:6, 6:7 (3:7)
Корентен Муте – Янник Синнер [2] – 6:2, 3:6, 2:6, 1:6
Ролан Гаррос 2024. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Каспер Рууд [7]
Александр Зверев [4] – Алекс де Минаур [11]
Нижняя часть сетки
Стефанос Циципас [9] – Карлос Алькарас [3]
Григор Димитров [10] – Янник Синнер [2]
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