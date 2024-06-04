Германия нанесла 27 ударов. Сколько у Украины? Статистика товарищеской игры
Товарищеский матч завершилась со счетом 0:0, немцы были очень близки к голу
3 июня состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Игра завершилась со счетом 0:0.
За поединок немецкая национальная команда нанесла 27 ударов. Из них – пять в створ ворот, один в каркас ворот, 13 мимо, и девять попыток были заблокированы. Игроки сборной Украины нанесли 6 ударов, три из них в створ ворот Мануэля Нойера.
Украинский голкипер Анатолий Трубин оформил 5 сейвов и был признан Львом матча.
Германия имела два «больших шанса», Украина – ни одного. Команда Нагельсманна выполнила больше угловых, чаще нарушала правила, отдала больше точных передач и сделала больше отборов.
Украинцы чаще выигрывали дуэли: семь из десяти единоборств в воздухе, а «на земле» – 22 из 37. Также у команд одинаковый показатель удачных попыток дриблинга (по 4 из 6).
Видеообзор матча Германия – Украина
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