Германия нанесла 27 ударов. Сколько у Украины? Статистика товарищеской игры

3 июня состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Украины. Игра завершилась со счетом 0:0.

За поединок немецкая национальная команда нанесла 27 ударов. Из них – пять в створ ворот, один в каркас ворот, 13 мимо, и девять попыток были заблокированы. Игроки сборной Украины нанесли 6 ударов, три из них в створ ворот Мануэля Нойера.

Украинский голкипер Анатолий Трубин оформил 5 сейвов и был признан Львом матча.

Германия имела два «больших шанса», Украина – ни одного. Команда Нагельсманна выполнила больше угловых, чаще нарушала правила, отдала больше точных передач и сделала больше отборов.

Украинцы чаще выигрывали дуэли: семь из десяти единоборств в воздухе, а «на земле» – 22 из 37. Также у команд одинаковый показатель удачных попыток дриблинга (по 4 из 6).

Видеообзор матча Германия – Украина