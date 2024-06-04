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Сборная УКРАИНЫ
04 июня 2024, 00:20 | Обновлено 04 июня 2024, 00:53
1909
0

У кого 8.5? Стали известны оценки матча Германия – Украина

Самый высокий балл получил Паскаль Гросс

04 июня 2024, 00:20 | Обновлено 04 июня 2024, 00:53
1909
0
У кого 8.5? Стали известны оценки матча Германия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В понедельник, 3 июня, прошел товарищеский поединок, в котором сыграли национальные сборные Германии и Украины.

Игра прошла в Нюрнберге (Германия) на поле стадиона «Макс-Морлок-Арена» и завершилась в сухую ничью 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения матча статистический портал SofaScore оценил футболистов, которые приняли участие в поединке. Среди украинцев самый высокий балл получил голкипер Анатолий Трубин 8.4, он был признан Львом матча. Высокие баллы также получили защитники Александр Сваток (7.7) и Николай Матвиенко (7.3).

Самый высокий балл за матч получил полузащитник сборной Германии Паскаль Гросс – 8.5. Роберт Андрих получил 7.8, а Максимилиан Миттельштадт – 7.9.

Оценки матча Германия – Украина от SofaScore

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Паскаль Гросс SofaScore товарищеские матчи сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Германия - Украина Анатолий Трубин Александр Сваток Николай Матвиенко оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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