У кого 8.5? Стали известны оценки матча Германия – Украина
Самый высокий балл получил Паскаль Гросс
В понедельник, 3 июня, прошел товарищеский поединок, в котором сыграли национальные сборные Германии и Украины.
Игра прошла в Нюрнберге (Германия) на поле стадиона «Макс-Морлок-Арена» и завершилась в сухую ничью 0:0.
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После завершения матча статистический портал SofaScore оценил футболистов, которые приняли участие в поединке. Среди украинцев самый высокий балл получил голкипер Анатолий Трубин 8.4, он был признан Львом матча. Высокие баллы также получили защитники Александр Сваток (7.7) и Николай Матвиенко (7.3).
Самый высокий балл за матч получил полузащитник сборной Германии Паскаль Гросс – 8.5. Роберт Андрих получил 7.8, а Максимилиан Миттельштадт – 7.9.
Оценки матча Германия – Украина от SofaScore
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