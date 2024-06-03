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  4. Кто сдал сессию? В Винниках прошли занятия по программе pro-диплома УЕФА
Украина. Премьер лига
03 июня 2024, 22:56 | Обновлено 03 июня 2024, 23:05
583
0

Кто сдал сессию? В Винниках прошли занятия по программе pro-диплома УЕФА

На тренировочной базе ФК «Рух» 27–29 мая прошла 17-я сессия

03 июня 2024, 22:56 | Обновлено 03 июня 2024, 23:05
583
0
Кто сдал сессию? В Винниках прошли занятия по программе pro-диплома УЕФА
УАФ

В Винниках на тренировочной базе ФК «Рух» 27–29 мая прошла 17-я сессия PRO-диплома УЕФА, участниками которой стали 19 специалистов – представителей украинских клубов.

В мероприятии приняли участие Алексей Антонов, Имад Ашур, Анатолий Биляй, Владислав Бурлака, Ярослав Вишняк, Алексей Гай, Тарас Гвоздик, Денис Колчин, Игорь Ермаков, Виталий Костышин, Сергей Кравченко, Александр Кучер, Виталий Пономарев, Виталий Попов, Оскар Ратулутра, Виталий Розгон, Сергей Симоненко, Денис Хомутов и Иван Шуга.

Защита индивидуальных задач тесно переплеталась с практическими занятиями в микрогруппах, а инструктор УЕФА Дариуш Пасека также поделился своими знаниями по мотивации и релаксу тренера во время работы.

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Украинская ассоциация футбола PRO-диплом УЕФА тренерские курсы Рух Львов Алексей Антонов Имад Ашур Ярослав Вишняк Алексей Гай Денис Колчин Виталий Костышин Сергей Кравченко Александр Кучер Виталий Пономарев Оскар Ратулутра Виталий Розгон Сергей Симоненко Денис Хомутов
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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