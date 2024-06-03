Кто сдал сессию? В Винниках прошли занятия по программе pro-диплома УЕФА

В Винниках на тренировочной базе ФК «Рух» 27–29 мая прошла 17-я сессия PRO-диплома УЕФА, участниками которой стали 19 специалистов – представителей украинских клубов.

В мероприятии приняли участие Алексей Антонов, Имад Ашур, Анатолий Биляй, Владислав Бурлака, Ярослав Вишняк, Алексей Гай, Тарас Гвоздик, Денис Колчин, Игорь Ермаков, Виталий Костышин, Сергей Кравченко, Александр Кучер, Виталий Пономарев, Виталий Попов, Оскар Ратулутра, Виталий Розгон, Сергей Симоненко, Денис Хомутов и Иван Шуга.

Защита индивидуальных задач тесно переплеталась с практическими занятиями в микрогруппах, а инструктор УЕФА Дариуш Пасека также поделился своими знаниями по мотивации и релаксу тренера во время работы.