Сборная УКРАИНЫ03 июня 2024, 22:53 | Обновлено 03 июня 2024, 22:54
2826
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ФОТО. Шольц встретился с Шевченко перед матчем и получил подарок
Президент УАФ подарил немецкому канцлеру футболку украинской сборной
03 июня 2024, 22:53 | Обновлено 03 июня 2024, 22:54
2826
1
В понедельник, 3 июня, проходит товарищеский поединок, в котором играют национальные сборные Германии и Украины.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Нюрнберге (Германия) на поле стадиона «Макс-Морлок-Арена».
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц перед началом матча встретился с президентом УАФ Андреем Шевченко, и получил от легендарного экс-футболиста в подарок футболку сборной Украины.
ФОТО. Шольц встретился с Шевченко перед матчем и получил подарок
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