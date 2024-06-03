Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шольц встретился с Шевченко перед матчем и получил подарок
Сборная УКРАИНЫ
03 июня 2024, 22:53 | Обновлено 03 июня 2024, 22:54
2826
1

ФОТО. Шольц встретился с Шевченко перед матчем и получил подарок

Президент УАФ подарил немецкому канцлеру футболку украинской сборной

03 июня 2024, 22:53 | Обновлено 03 июня 2024, 22:54
2826
1
ФОТО. Шольц встретился с Шевченко перед матчем и получил подарок
Getty Images/Global Images Ukraine. Олаф Шольц

В понедельник, 3 июня, проходит товарищеский поединок, в котором играют национальные сборные Германии и Украины.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Нюрнберге (Германия) на поле стадиона «Макс-Морлок-Арена».

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц перед началом матча встретился с президентом УАФ Андреем Шевченко, и получил от легендарного экс-футболиста в подарок футболку сборной Украины.

ФОТО. Шольц встретился с Шевченко перед матчем и получил подарок

По теме:
Кто лучший игрок? Назван лев матча Германия – Украина
Германия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Ничья для Реброва в день рождения. Украина и Германия не забили в Нюрнберге
товарищеские матчи фото сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Германия - Украина Олаф Шольц Андрей Шевченко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
Футбол | 03 июня 2024, 18:55 12
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против
Барселона сделала предложение по трансферу Довбика. Жирона не против

Артем летом может сменить клуб

Известно, на какой позиции Анчелотти планирует использовать Мбаппе
Футбол | 03 июня 2024, 22:14 4
Известно, на какой позиции Анчелотти планирует использовать Мбаппе
Известно, на какой позиции Анчелотти планирует использовать Мбаппе

Килиан будет играть центрфорварда

Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Футбол | 03.06.2024, 06:52
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Ребров назвал состав сборной Украины на спарринг против Германии
Футбол | 03.06.2024, 20:37
Ребров назвал состав сборной Украины на спарринг против Германии
Ребров назвал состав сборной Украины на спарринг против Германии
Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 03.06.2024, 20:05
Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Германия – Украина. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ВАЛ
Шевченко мав нагоду просити ракети Таурус для України!!!
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Окровавленное лицо Хрговича во время и после поединка с Дюбуа
ФОТО. Окровавленное лицо Хрговича во время и после поединка с Дюбуа
02.06.2024, 05:51 4
Бокс
ФОТО. Усик встретился с легендой украинского футбола на финале ЛЧ
ФОТО. Усик встретился с легендой украинского футбола на финале ЛЧ
02.06.2024, 07:12 5
Футбол
Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?
02.06.2024, 07:33 14
Футбол
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
02.06.2024, 00:55 2
Футбол
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
02.06.2024, 03:55 5
Бокс
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
02.06.2024, 02:45 15
Бокс
Джозеф Паркер сообщил, в каком состоянии находится Фьюри после боя с Усиком
Джозеф Паркер сообщил, в каком состоянии находится Фьюри после боя с Усиком
03.06.2024, 06:55 1
Бокс
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
03.06.2024, 19:00 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем