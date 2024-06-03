В понедельник, 3 июня, проходит товарищеский поединок, в котором играют национальные сборные Германии и Украины.

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Игра проходит в Нюрнберге (Германия) на поле стадиона «Макс-Морлок-Арена».

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц перед началом матча встретился с президентом УАФ Андреем Шевченко, и получил от легендарного экс-футболиста в подарок футболку сборной Украины.

ФОТО. Шольц встретился с Шевченко перед матчем и получил подарок