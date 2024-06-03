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  4. ФОТО. Шольц присутствует на товарищеском матче Германия – Украина
Чемпионат Европы
03 июня 2024, 22:16 |
382
0

ФОТО. Шольц присутствует на товарищеском матче Германия – Украина

Поединок проходит 3 июня в Нюрнберге

03 июня 2024, 22:16 |
382
0
ФОТО. Шольц присутствует на товарищеском матче Германия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 3 июня, проходит товарищеский поединок, в котором играют национальные сборные Германии и Украины.

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Игра проходит в Нюрнберге (Германия) на поле стадиона «Макс-Морлок-Арена», начало – в 21:45 по Киеву.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц присутствует на этом матче.

ФОТО. Шольц присутствует на товарищеском матче Германия – Украина

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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