Чемпионат Европы03 июня 2024, 22:16 |
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ФОТО. Шольц присутствует на товарищеском матче Германия – Украина
Поединок проходит 3 июня в Нюрнберге
03 июня 2024, 22:16 |
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В понедельник, 3 июня, проходит товарищеский поединок, в котором играют национальные сборные Германии и Украины.
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Игра проходит в Нюрнберге (Германия) на поле стадиона «Макс-Морлок-Арена», начало – в 21:45 по Киеву.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц присутствует на этом матче.
ФОТО. Шольц присутствует на товарищеском матче Германия – Украина
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