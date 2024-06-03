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Испания
03 июня 2024, 22:14 |
848
2

Известно, на какой позиции Анчелотти планирует использовать Мбаппе

Килиан будет играть центрфорварда

03 июня 2024, 22:14 |
848
2
Известно, на какой позиции Анчелотти планирует использовать Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

По информации испанского издания Relevo, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти уже определил, на какой позиции в основном будет играть Мбаппе. Француз займет позиции центрального нападающего. У Килиана также будет возможность меняться позициями с Винисиусом Жуниором и играть правого вингера.

В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» во всех турнирах 48 матчей, забил 44 гола и отдал 8 результативных передач.

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Винисиус Жуниор Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе
Дмитро Олійник Источник: Relevo
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Vadym Shcherban
....оце так. А всі думали, що на місце Луніна.
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