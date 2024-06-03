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  4. Мбаппе позвонил Пересу после подписания контракта. Что сказал Килиан?
Испания
03 июня 2024, 21:36 |
1366
1

Мбаппе позвонил Пересу после подписания контракта. Что сказал Килиан?

Француз официально стал игроком «королевского клуба»

03 июня 2024, 21:36 |
1366
1
Мбаппе позвонил Пересу после подписания контракта. Что сказал Килиан?
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе

3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

По информации Defensa Central, после официального объявления о переходе Мбаппе сразу позвонил президенту «Реала» Флорентино Пересу и выразил ему слова благодарности.

«Президент, я сейчас переполнен эмоциями», – сказал Мбаппе.

В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» во всех турнирах 48 матчей, забил 44 гола и отдал 8 результативных передач.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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