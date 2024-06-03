Пресс-служба Реала обнародовала видеоролик в честь подписания Мбаппе

3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

В честь официального подписания контракта пресс-служба «Реала» обнародовала видеоролик с нарезкой лучших моментов Мбаппе в его профессиональной карьере.

Мбаппе получит от «Реала» солидный бонус за подписание контракта – 85 миллионов фунтов стерлингов, а зарплата француза за один сезон составит 12.8 миллиона фунтов стерлингов.