Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде

3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

Украинский голкипер Андрей Лунин, который защищает цвета королевского клуба, обратился к звездному французу в своем Instagram:

«Добро пожаловать, crack», – написал украинец.

Слово «crack» носители испанского языка используют для того, чтобы похвалить чьи-то достижения.

ФОТО. Известна реакция Лунин на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде