Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
Украинец опубликовал сториз в Instagram и назвал Килиана «crack»
3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.
Украинский голкипер Андрей Лунин, который защищает цвета королевского клуба, обратился к звездному французу в своем Instagram:
«Добро пожаловать, crack», – написал украинец.
Слово «crack» носители испанского языка используют для того, чтобы похвалить чьи-то достижения.
ФОТО. Известна реакция Лунин на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
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