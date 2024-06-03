Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
Испания
03 июня 2024, 22:40 | Обновлено 03 июня 2024, 22:42
5243
4

Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде

Украинец опубликовал сториз в Instagram и назвал Килиана «crack»

03 июня 2024, 22:40 | Обновлено 03 июня 2024, 22:42
5243
4
Известна реакция Лунина на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

Украинский голкипер Андрей Лунин, который защищает цвета королевского клуба, обратился к звездному французу в своем Instagram:

«Добро пожаловать, crack», – написал украинец.

Слово «crack» носители испанского языка используют для того, чтобы похвалить чьи-то достижения.

ФОТО. Известна реакция Лунин на переход Мбаппе в Реал. Андрей обратился к звезде

По теме:
Два легендарных клуба и неожиданный претендент. Кто хочет купить Лунина?
ФОТО. Шольц встретился с Шевченко перед матчем и получил подарок
Когда Мбаппе сыграет первый официальный матч за Реал?
фото Андрей Лунин Реал Мадрид Килиан Мбаппе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем
Бокс | 03 июня 2024, 07:30 2
«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем
«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем

Деонтей потерпел 4 поражения в 5 последних боях

Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Футбол | 03 июня 2024, 19:00 4
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина

«Сине-желтые» проведут первый контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024

Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Футбол | 03.06.2024, 06:52
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Известно, на какой позиции Анчелотти планирует использовать Мбаппе
Футбол | 03.06.2024, 22:14
Известно, на какой позиции Анчелотти планирует использовать Мбаппе
Известно, на какой позиции Анчелотти планирует использовать Мбаппе
Романо подтвердил. Реал не выкупит у Шахтера бразильского защитника
Футбол | 03.06.2024, 16:52
Романо подтвердил. Реал не выкупит у Шахтера бразильского защитника
Романо подтвердил. Реал не выкупит у Шахтера бразильского защитника
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
Щоб бути Галактикос..Це фішка Переса збирати найкращих. Думаю, що Мбаппе не розчарує
Ответить
0
zhyr
Навіщо Реалу (який і так клепає титули) чувак, який створює негативну атмосферу в команді? В Реалі йому не будуть опу цілувати, як в ПСЖ
Ответить
0
ALKOSruLKA
...тут ще питання, хто зірка. Андрій 2-разовий володар кубку чемпіонів... А розпіареному жабоїду ще потрібно доводити свою зірковість
Ответить
-1
Harun Bakircioğlu
Реакция Лунин это как Манту только Лунин?
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 после финального матча
Список бомбардиров Лиги чемпионов 2023/24 после финального матча
02.06.2024, 06:16
Футбол
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
Гол греков не засчитали. Украина выиграла второй матч на ЧЕ по мини-футболу
02.06.2024, 18:10 1
Футбол
Чжан Чжилей назвал потенциальных соперников после победы над Уайлдером
Чжан Чжилей назвал потенциальных соперников после победы над Уайлдером
02.06.2024, 19:27
Бокс
ФОТО. Окровавленное лицо Хрговича во время и после поединка с Дюбуа
ФОТО. Окровавленное лицо Хрговича во время и после поединка с Дюбуа
02.06.2024, 05:51 4
Бокс
Известно, кто сыграет за Суперкубок УЕФА 2024. Где и когда состоится матч?
Известно, кто сыграет за Суперкубок УЕФА 2024. Где и когда состоится матч?
02.06.2024, 01:59
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
03.06.2024, 11:51 3
Футбол
Дюбуа прошел Хрговича, а теперь хочет сделать то же самое с Джошуа
Дюбуа прошел Хрговича, а теперь хочет сделать то же самое с Джошуа
02.06.2024, 12:32 14
Бокс
Джозеф Паркер сообщил, в каком состоянии находится Фьюри после боя с Усиком
Джозеф Паркер сообщил, в каком состоянии находится Фьюри после боя с Усиком
03.06.2024, 06:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем