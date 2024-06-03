У Реала перестал работать официальный сайт после новости о трансфере Мбаппе
В 20:30 по Киеву королевский клуб объявил о подписании Килиана
3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.
Сразу же после этого сайт «сливочных» перестал работать из-за большого потока читателей.
Спустя 5 минут все пришло в норму. Футбольные болельщики смогли узнать официальную информацию о сроках соглашения – пять лет (до 2029 года).
ФОТО. У Реала перестал работать официальный сайт после новости о трансфере Мбаппе
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Это жесть, конечно. Зачем столько вундеркиндов на квадратный метр и кто теперь в Европе сможет потягаться в ближайшие 3-5 лет.