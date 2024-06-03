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Испания
03 июня 2024, 20:52 |
868
1

У Реала перестал работать официальный сайт после новости о трансфере Мбаппе

В 20:30 по Киеву королевский клуб объявил о подписании Килиана

03 июня 2024, 20:52 |
868
1
У Реала перестал работать официальный сайт после новости о трансфере Мбаппе
Twitter. Килиан Мбаппе

3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

Сразу же после этого сайт «сливочных» перестал работать из-за большого потока читателей.

Спустя 5 минут все пришло в норму. Футбольные болельщики смогли узнать официальную информацию о сроках соглашения – пять лет (до 2029 года).

ФОТО. У Реала перестал работать официальный сайт после новости о трансфере Мбаппе

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сайты Реал Мадрид Килиан Мбаппе болельщики фанаты
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Помимо Мбаппе там еще и тот вундеркинд Эндрик переходит из Палмейраса за 50 млн.
Винисиус, Эндрик, Мбаппе, Беллингем, Браим, Родриго и Гюлер.
Это жесть, конечно. Зачем столько вундеркиндов на квадратный метр и кто теперь в Европе сможет потягаться в ближайшие 3-5 лет.
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