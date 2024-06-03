3 июня в 20:30 по Киеву испанский столичный клуб «Реал» официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

Сразу же после этого сайт «сливочных» перестал работать из-за большого потока читателей.

Спустя 5 минут все пришло в норму. Футбольные болельщики смогли узнать официальную информацию о сроках соглашения – пять лет (до 2029 года).

ФОТО. У Реала перестал работать официальный сайт после новости о трансфере Мбаппе