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  4. Йозуа КИММИХ: «Мы очень хотим победить Украину»
Чемпионат Европы
03 июня 2024, 15:55 |
214
0

Йозуа КИММИХ: «Мы очень хотим победить Украину»

Хавбек сборной Германии – о товарищеском матче

03 июня 2024, 15:55 |
214
0
Йозуа КИММИХ: «Мы очень хотим победить Украину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Ключевой полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих поделился ожиданиями от товарищеского матча против Украины:

«Мы работаем на тренировках и стараемся вывести все процессы на поле. В марте мы одержали две победы, настрой в команде позитивный. Соответственно, мы очень хотим победить Украину, чтобы сохранить темп и эту позитивную атмосферу».

Товарищеский матч Германия – Украина состоится сегодня, 3 июня в Нюрнберге на «Макс-Морлок-Арена». Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

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Олег Дидух Источник: Динамо Киев от Шурика
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