Йозуа КИММИХ: «Мы очень хотим победить Украину»

Ключевой полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих поделился ожиданиями от товарищеского матча против Украины:

«Мы работаем на тренировках и стараемся вывести все процессы на поле. В марте мы одержали две победы, настрой в команде позитивный. Соответственно, мы очень хотим победить Украину, чтобы сохранить темп и эту позитивную атмосферу».

Товарищеский матч Германия – Украина состоится сегодня, 3 июня в Нюрнберге на «Макс-Морлок-Арена». Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.