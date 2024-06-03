Йозуа КИММИХ: «Мы очень хотим победить Украину»
Хавбек сборной Германии – о товарищеском матче
Ключевой полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих поделился ожиданиями от товарищеского матча против Украины:
«Мы работаем на тренировках и стараемся вывести все процессы на поле. В марте мы одержали две победы, настрой в команде позитивный. Соответственно, мы очень хотим победить Украину, чтобы сохранить темп и эту позитивную атмосферу».
Товарищеский матч Германия – Украина состоится сегодня, 3 июня в Нюрнберге на «Макс-Морлок-Арена». Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.
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