Четвертая ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Ролан Гаррос

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана прокомментировала победу над Элиной Свитолиной (WTA 19) в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2024:

«Очень довольна выступлением. Элина – серьезная соперница. Мы играли пару раз. Она отличный боец. С ней всегда получаются сложные матчи. Я очень довольна тем, как я играла сегодня и как подавала.

Мои удары? Мы много работаем с командой. Мы всегда пытаемся немного подкорректировать технику, и, конечно, на грунте мне немного сложнее с движениями, так как я высокая. Но в целом мы делаем хорошую работу, и я очень горжусь тем, как я улучшилась за последние несколько лет», – сказала Рыбакина.

В четвертьфинале Ролан Гаррос Рыбакина сыграет против Жасмин Паолини.

Видеообзор матча Свитолина – Рыбакина