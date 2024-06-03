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  4. Четвертая ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
03 июня 2024, 14:44 |
1147
0

Четвертая ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Ролан Гаррос

Элина уступила Елене Рыбакиной в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2024

03 июня 2024, 14:44 |
1147
0
Четвертая ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина и Элина Свитолина

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана прокомментировала победу над Элиной Свитолиной (WTA 19) в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2024:

«Очень довольна выступлением. Элина – серьезная соперница. Мы играли пару раз. Она отличный боец. С ней всегда получаются сложные матчи. Я очень довольна тем, как я играла сегодня и как подавала.

Мои удары? Мы много работаем с командой. Мы всегда пытаемся немного подкорректировать технику, и, конечно, на грунте мне немного сложнее с движениями, так как я высокая. Но в целом мы делаем хорошую работу, и я очень горжусь тем, как я улучшилась за последние несколько лет», – сказала Рыбакина.

В четвертьфинале Ролан Гаррос Рыбакина сыграет против Жасмин Паолини.

Видеообзор матча Свитолина – Рыбакина

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Елена Рыбакина Элина Свитолина Ролан Гаррос 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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