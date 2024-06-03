Четвертая ракетка прокомментировала победу над Свитолиной на Ролан Гаррос
Элина уступила Елене Рыбакиной в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2024
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана прокомментировала победу над Элиной Свитолиной (WTA 19) в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2024:
«Очень довольна выступлением. Элина – серьезная соперница. Мы играли пару раз. Она отличный боец. С ней всегда получаются сложные матчи. Я очень довольна тем, как я играла сегодня и как подавала.
Мои удары? Мы много работаем с командой. Мы всегда пытаемся немного подкорректировать технику, и, конечно, на грунте мне немного сложнее с движениями, так как я высокая. Но в целом мы делаем хорошую работу, и я очень горжусь тем, как я улучшилась за последние несколько лет», – сказала Рыбакина.
В четвертьфинале Ролан Гаррос Рыбакина сыграет против Жасмин Паолини.
Видеообзор матча Свитолина – Рыбакина
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