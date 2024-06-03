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03 июня 2024, 20:30 |
2602
0

Казахстан – Украина. Евро-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 3 июня в 20:30 матч 3-го тура чемпионата Европы по мини-футболу

03 июня 2024, 20:30 |
2602
0
Казахстан – Украина. Евро-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
FH

В боснийском городе Сараево продолжается чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

3 июня в 20:30 в матче 3-го тура встречаются команды Казахстана и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

1 июня сборная Украины под руководством Виталия Мельника стартовала в группе B с победы над командой Англии (5:2). 2 июня в матче 2-го тура Украина нанесла поражение Греции и стала единоличным лидером группы B (6 очков).

Казахстан и Греция делят 2–3 позиции, набрав по 3 очка из 6. Англия проиграла оба матча (0 очков).

Континентальные соревнования EMF Euro 2024 проходят с 1 до 8 июня. 24 команды поделены на 6 группы по 4 сборных в каждой и ведут борьбу за выход в 1/8 финала.

Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу

Сараево (Босния), 1–8 июня

Группа B

1-й тур, 1 июня

  • 12:00. Англия – Украина – 2:5
  • 13:15. Казахстан – Греция – 0:1

2-й тур, 2 июня

  • 16:45. Украина – Греция – 1:0
  • 18:00. Англия – Казахстан – 0:7

3-й тур, 3 июня

  • 20:30. Казахстан – Украина
  • 23:00. Греция – Англия

Турнирная таблица

Казахстан – Украина. Евро-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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