Олег ШЕЛАЕВ: «В Нюрнберге не следует ожидать больших страстей на поле»

3 июня в Нюрнберге национальная сборная Украины проведет первый из трех запланированных спаррингов перед Евро-2024-с немцами.

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния:

– Обе сборные бросят в бой составы максимально приближенные к оптимальным, конечно, с учетом того, что некоторые исполнители еще не в должном игровом тонусе после травм или простудных заболеваний. Руководители, прежде всего, в ожидании информационной выгоды, потому что захотят убедиться, прежде всего, в каком состоянии находятся лидеры сборных. Хотя я не думаю, что сегодня будут бушевать в Нюрнберге страсти, что игроки будут лезть на рожон. Все же, на поле будет преобладать здравый смысл, потому что кому хочется за каких-то две недели до старта Евро оказаться на больничном.

– Как правило, в спаррингах подбираются соперники, которые по стилистике игры напоминают оппонентов уже на официальном уровне.

– Убежден, что такое желание у нашего рулевого Сергея Реброва также было, но подобрать таких, образно говоря, «близнецов» на футбольном поле очень сложно. Поэтому разве с натяжкой можно сказать, что действия немцев чем-то напоминают бельгийскую сборную, а поляки – словацкую. Хотя сейчас те же молдаване своей неуступчивостью похожи на соседей из Румынии. Поэтому ничего не остается, как вот из таких фрагментов создавать картину. Как по мне, польза от этих репетиций, прежде всего, в наигрывании связок, домашних заготовок при розыгрыше стандартных положений.

– Вы акцентировали внимание на том, что именно сегодня Сергей Ребров доверит место в старте основным игрокам, тогда кто сыграет в заключительном спарринге – с молдаванами?

– Как по мне, в каждом спарринге смогут проявить себя как можно больше исполнителей. Важно, чтобы к стартовому поединку с румынами все они были в одинаковом функциональном состоянии. Что касается спарринга с молдаванами, то в нем больше времени будет у игроков ротации.

– А на Ваш взгляд, в украинской сборной есть конкуренция за место в стартовом составе?

– Да, разве что два игрока – Виктор Цыганков и Михаил Мудрик – без альтернативы. Без них уже трудно себе представить нашу главную команду.

– Тогда напоследок, как Вы оцениваете шансы украинцев на выход из группы?

– В своем прогнозе буду осторожным оптимистом. Оцениваю шансы наших ребят пройти дальше чуть выше, чем досрочно сойти с дистанции.

Ранее стала известна заявка сборной Украины на игру против Германии.