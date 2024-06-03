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  4. Киченок / Павич – Перес / Эбден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
03 июня 2024, 11:40 |
103
0

Киченок / Павич – Перес / Эбден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда микста на Ролан Гаррос

03 июня 2024, 11:40 |
103
0
Киченок / Павич – Перес / Эбден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мате Павич и Людмила Киченок

3 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции в смешанном парном разряде.

В матче второго раунда украинка и Мате Павич из Хорватии сразятся с первым сеяным австралийским дуэтом Эллен Перес / Мэттью Эбден.​ Матч состоится 4-м запуском на корте №6 после игры Сибахара / Ламмонс – Бадоса / Циципас. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победители матча Людмила Самсонова / Андреа Вавассори – Се Шувэй / Ян Зелинськи.

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Людмила Киченок Мате Павич смотреть онлайн Ролан Гаррос 2024 Эллен Перес Мэттью Эбден
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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