Киченок / Павич – Перес / Эбден. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда микста на Ролан Гаррос
3 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции в смешанном парном разряде.
В матче второго раунда украинка и Мате Павич из Хорватии сразятся с первым сеяным австралийским дуэтом Эллен Перес / Мэттью Эбден. Матч состоится 4-м запуском на корте №6 после игры Сибахара / Ламмонс – Бадоса / Циципас. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.
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Далее по сетке победители матча Людмила Самсонова / Андреа Вавассори – Се Шувэй / Ян Зелинськи.
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