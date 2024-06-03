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  4. Первый трансфер Марески. Тренер уже предлагал 20 млн за таланта Ман Сити
Англия
03 июня 2024, 11:41 |
1341
0

Первый трансфер Марески. Тренер уже предлагал 20 млн за таланта Ман Сити

Джеймс Макати может оказаться в Лондоне

03 июня 2024, 11:41 |
1341
0
Первый трансфер Марески. Тренер уже предлагал 20 млн за таланта Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Макати

Новым главным тренером «Челси», как ожидается, вскоре официально станет итальянец Энцо Мареска, который помог «Лестеру» по итогам сезона-2023/24 вернуться из Чемпионшипа в АПЛ.

Итальянский специалист уже раздумывает над трансферной работой клуба в летнее окно, и первым новичком «синих» может стать 21-летний центральный полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макати, который завершившийся сезон провел в аренде в «Шеффилд Юнайтед».

Мареска прекрасно знаком с возможностями Макати, ведь работал с полузащитником в молодежной команде «Манчестер Сити». Впоследствии Энцо хотел подписать талантливого хавбека в «Лестер» за 20 миллионов фунтов, но тот ушел в аренду в «Шеффилд Юнайтед».

Сейчас Мареска нацелен убедить боссов «Челси» все-таки заполучить в его команду Макати, контракт которого с «горожанами» рассчитан до лета 2026 года.

В АПЛ-2023/24 Макати сыграл 31 матч, отличившись 3 голами и 3 ассистами.

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Челси Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Шеффилд Юнайтед
Алексей Сливченко Источник: The Boot Room
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