Киченок / Остапенко – Аншба / Детюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на Ролан Гаррос
3 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.
В матче второго раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют с дуэтом Амина Аншба / Анастасия Детюк (Чехия). Встреча состоится 3-м запуском на корте Симоны Матье после матча Гофф / Синякова – Колодзиева / Сискова. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.
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Победительницы матча в следующем раунде сыграют с 11-й сеяной парой Сара Эррани / Жасмин Паолини.
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