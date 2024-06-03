Киченок / Остапенко – Аншба / Детюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче второго раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют с дуэтом Амина Аншба / Анастасия Детюк (Чехия).​ Встреча состоится 3-м запуском на корте Симоны Матье после матча Гофф / Синякова – Колодзиева / Сискова. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

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Победительницы матча в следующем раунде сыграют с 11-й сеяной парой Сара Эррани / Жасмин Паолини.

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