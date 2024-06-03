Роналду пропустит спарринг Португалии перед Евро-2024. Известна причина
Нападающий не сыграет против команды Финляндии
Португальский форвард Криштиану Роналду не примет участие в первом товарищеском матче своей национальной команды в преддверии чемпионата Европы 2024.
Сообщается, что игрок пропустит матч, который запланирован на 4 июня, согласно решению тренерского штаба сборной. Роналду получил недельный отдых после завершения чемпионата Саудовской Аравии.
По этой же причине спарринг с финнами пропустит полузащитник саудовского клуба «Аль-Хиляль» Рубен Невеш. Оба игрока прибудут в расположение сборной в следующие выходные.
Как известно, сборная Португалии перед Евро-2024 также сыграет с Хорватией (8 июня) и Ирландией (11 июня).
На групповом этапе чемпионата Европы соперниками португальцев будут команды Чехии, Грузии и Турции.
Ранее были названы цифры неудач Роналду в различных финалах.
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