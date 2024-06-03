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Чемпионат Европы
03 июня 2024, 11:09 | Обновлено 03 июня 2024, 11:19
195
0

Роналду пропустит спарринг Португалии перед Евро-2024. Известна причина

Нападающий не сыграет против команды Финляндии

03 июня 2024, 11:09 | Обновлено 03 июня 2024, 11:19
195
0
Роналду пропустит спарринг Португалии перед Евро-2024. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский форвард Криштиану Роналду не примет участие в первом товарищеском матче своей национальной команды в преддверии чемпионата Европы 2024.

Сообщается, что игрок пропустит матч, который запланирован на 4 июня, согласно решению тренерского штаба сборной. Роналду получил недельный отдых после завершения чемпионата Саудовской Аравии.

По этой же причине спарринг с финнами пропустит полузащитник саудовского клуба «Аль-Хиляль» Рубен Невеш. Оба игрока прибудут в расположение сборной в следующие выходные.

Как известно, сборная Португалии перед Евро-2024 также сыграет с Хорватией (8 июня) и Ирландией (11 июня).

На групповом этапе чемпионата Европы соперниками португальцев будут команды Чехии, Грузии и Турции.

Ранее были названы цифры неудач Роналду в различных финалах.

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Криштиану Роналду Евро-2024 сборная Португалии по футболу сборная Финляндии по футболу
Юрій Остроумов Источник: O Jogo
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