Пенальти – это рок. Названы цифры неудач Роналду в различных финалах
Португалец в клубах сыграл в 31 финальном матче
В пятницу, 31 мая, в финале Кубка короля Саудовской Аравии отношения выяснили «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».
Игра завершилась победой «Аль-Хиляля» в серии пенальти – 1:1 и 5-4 в 11-метровых.
Это поражение стало девятым для Криштиану Роналду в 31 финале в клубной карьере. Кроме того, команда, за которую играет Роналду, проиграла пятую серию пенальти в финале подряд.
Теперь у португальца семь побед и восемь поражений в сериях пенальти за карьеру.
Личная статистика Роналду в послематчевых сериях 11-метровых такова: девять реализованных ударов, два – нереализованных. Четыре раза серии завершились до удара Криштиану.
Ранее сообщалось, что Роналду продлил безумную серию невезения с «Аль-Насром».
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