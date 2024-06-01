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Саудовская Аравия
01 июня 2024, 12:24 | Обновлено 01 июня 2024, 12:29
268
0

Пенальти – это рок. Названы цифры неудач Роналду в различных финалах

Португалец в клубах сыграл в 31 финальном матче

01 июня 2024, 12:24 | Обновлено 01 июня 2024, 12:29
268
0
Пенальти – это рок. Названы цифры неудач Роналду в различных финалах
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В пятницу, 31 мая, в финале Кубка короля Саудовской Аравии отношения выяснили «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».

Игра завершилась победой «Аль-Хиляля» в серии пенальти – 1:1 и 5-4 в 11-метровых.

Это поражение стало девятым для Криштиану Роналду в 31 финале в клубной карьере. Кроме того, команда, за которую играет Роналду, проиграла пятую серию пенальти в финале подряд.

Теперь у португальца семь побед и восемь поражений в сериях пенальти за карьеру.

Личная статистика Роналду в послематчевых сериях 11-метровых такова: девять реализованных ударов, два – нереализованных. Четыре раза серии завершились до удара Криштиану.

Ранее сообщалось, что Роналду продлил безумную серию невезения с «Аль-Насром».

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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