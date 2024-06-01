Роналду продлил безумную серию невезения с Аль-Насром

31 мая в финале Кубка короля Саудовской Аравии отношения выяснили «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль».

Трофей достался «Аль-Хилялю» – 1:1 и 5-4 в серии пенальти.

«Аль-Наср» потерпел фиаско в седьмом турнире с момента прихода в команду Криштиану Роналду в конце 2022 года.

Только в нынешнем сезоне португалец и Ко вылетели из Лиги чемпионов Азии, проиграли «Аль-Хилалю» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии и стали вторыми в чемпионате.

В прошлом сезоне «Аль-Наср» также занял 2-е место в чемпионате, вылетел в полуфинале из Суперкубка Саудовской Аравии от «Аль-Иттихада» (1:3), а также проиграл в 1/2 финала Кубка короля «Аль-Вахде» (0:1).

«Аль-Наср» при Роналду взял только один трофей – клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.