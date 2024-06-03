Костюк / Русе – Боузкова/ Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на Ролан Гаррос
3 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.
В матче второго раунда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сыграют с седьмым сеяным дуэтом Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес Тормо (Испания). Встреча состоится 1-м запуском на корте №6. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Лейла Фернандес / Эрин Раутлифф – Эри Ходзуми / Макото Ниномия.
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