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  4. Костюк / Русе – Боузкова/ Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
03 июня 2024, 11:59 |
418
0

Костюк / Русе – Боузкова/ Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда на Ролан Гаррос

03 июня 2024, 11:59 |
418
0
Костюк / Русе – Боузкова/ Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

3 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче второго раунда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сыграют с седьмым сеяным дуэтом ​Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес Тормо (Испания)​.​ Встреча состоится 1-м запуском на корте №6. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Лейла Фернандес / Эрин Раутлифф – Эри Ходзуми / Макото Ниномия.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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