Костюк / Русе – Боузкова/ Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции в женском парном разряде.

В матче второго раунда украинка и Елена-Габриэла Русе из Румынии сыграют с седьмым сеяным дуэтом ​Мария Боузкова (Чехия) / Сара Соррибес Тормо (Испания)​.​ Встреча состоится 1-м запуском на корте №6. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Лейла Фернандес / Эрин Раутлифф – Эри Ходзуми / Макото Ниномия.

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