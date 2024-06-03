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  4. ВИДЕО. Динамо поздравило Реброва с 50-летием
Украина. Премьер лига
03 июня 2024, 10:50 |
481
1

ВИДЕО. Динамо поздравило Реброва с 50-летием

Киевский клуб вспомнил яркие моменты из карьеры бывшего игрока

03 июня 2024, 10:50 |
481
1
ВИДЕО. Динамо поздравило Реброва с 50-летием
УАФ. Сергей Ребров

3 июня свой 50-й день рождения отмечает главный тренер сборной Украины и экс-нападающий национальной команды, а также киевского «Динамо» Сергей Ребров.

По поводу юбилея столичный клуб презентовал поздравительную подборку ярких моментов из карьеры Реброва.

Напомним, ранее Сергей Ребров ответил на вопрос об изменениях в сборной Украины за последний год.

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Сергей Ребров юбилей Динамо Киев сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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vbrjkf
Бажаю Сергію Станіславовичу футбольного довголіття і яскравих досягнень в тренерській роботі !
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