ВИДЕО. Динамо поздравило Реброва с 50-летием

3 июня свой 50-й день рождения отмечает главный тренер сборной Украины и экс-нападающий национальной команды, а также киевского «Динамо» Сергей Ребров.

По поводу юбилея столичный клуб презентовал поздравительную подборку ярких моментов из карьеры Реброва.

Напомним, ранее Сергей Ребров ответил на вопрос об изменениях в сборной Украины за последний год.