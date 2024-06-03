Украина. Премьер лига03 июня 2024, 10:50 |
481
1
ВИДЕО. Динамо поздравило Реброва с 50-летием
Киевский клуб вспомнил яркие моменты из карьеры бывшего игрока
03 июня 2024, 10:50 |
481
1
3 июня свой 50-й день рождения отмечает главный тренер сборной Украины и экс-нападающий национальной команды, а также киевского «Динамо» Сергей Ребров.
По поводу юбилея столичный клуб презентовал поздравительную подборку ярких моментов из карьеры Реброва.
Напомним, ранее Сергей Ребров ответил на вопрос об изменениях в сборной Украины за последний год.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 02 июня 2024, 12:32 13
И Энтони нужен этот бой
Теннис | 02 июня 2024, 19:08 2
В этой части сетки собрались все топы
Футбол | 03.06.2024, 10:52
Футбол | 03.06.2024, 09:55
Футбол | 02.06.2024, 18:10
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Бажаю Сергію Станіславовичу футбольного довголіття і яскравих досягнень в тренерській роботі !
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.06.2024, 07:25 10
02.06.2024, 07:33 14
02.06.2024, 00:01 7
01.06.2024, 10:10 3
01.06.2024, 23:31 5
02.06.2024, 00:55 2
Бокс