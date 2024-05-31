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  4. Сергей РЕБРОВ: «Я помню все матчи сборной»
Чемпионат Европы
31 мая 2024, 12:55 |
170
0

Сергей РЕБРОВ: «Я помню все матчи сборной»

Главный тренер сборной Украины ответил на вопрос об изменениях в команде за последний год

31 мая 2024, 12:55 |
170
0
Сергей РЕБРОВ: «Я помню все матчи сборной»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос об изменениях в национальной команде за последний год.

– В июне исполняется год, как вы стали тренером сборной Украины. Ваш дебютный матч также был против Германии. Помните ту игру? Это особая команда для вас?

– Я помню все матчи сборной. Это действительно большая ответственность. Первый поединок был очень интересным, мы получили важную уверенность в собственных силах.

– Сборная Украины очень изменилась за этот год?

– Я не знаю, мне трудно сравнивать, потому что я не работал с командой до этого. Мне интересно работать с футболистами, они показывают заинтересованность, поэтому надеюсь, что мы получаем удовольствие от работы вместе.

Ранее Сергей Ребров рассказал о подготовке сборной Украины к Евро-2024.

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Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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