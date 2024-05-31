Сергей РЕБРОВ: «Я помню все матчи сборной»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос об изменениях в национальной команде за последний год.

– В июне исполняется год, как вы стали тренером сборной Украины. Ваш дебютный матч также был против Германии. Помните ту игру? Это особая команда для вас?

– Я помню все матчи сборной. Это действительно большая ответственность. Первый поединок был очень интересным, мы получили важную уверенность в собственных силах.

– Сборная Украины очень изменилась за этот год?

– Я не знаю, мне трудно сравнивать, потому что я не работал с командой до этого. Мне интересно работать с футболистами, они показывают заинтересованность, поэтому надеюсь, что мы получаем удовольствие от работы вместе.

Ранее Сергей Ребров рассказал о подготовке сборной Украины к Евро-2024.