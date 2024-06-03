Стало известно, сколько Бавария готова предложить Арсеналу за Зинченко
Мюнхенцы оценивают переход украинца в 35 миллионов фунтов стерлингов
27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб летом.
В последнее время Зинченко чаще всего связывают с мюнхенской «Баварией». Авторитетное издание Sky Sports подтверждает интерес «ротен» к украинскому фулбеку и отмечает, что мюнхенцы готовы предложить «канонирам» за Зинченко 35 миллионов фунтов стерлингов.
В этом сезоне Зинченко за «Арсенал» сыграл во всех турнирах 35 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «канониры» пока не начали переговоры о продлении контракта Зинченко и могут его продать этим летом за сумму более 20 миллионов евро.
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