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  4. Стало известно, сколько Бавария готова предложить Арсеналу за Зинченко
Англия
03 июня 2024, 09:55 |
1081
0

Стало известно, сколько Бавария готова предложить Арсеналу за Зинченко

Мюнхенцы оценивают переход украинца в 35 миллионов фунтов стерлингов

03 июня 2024, 09:55 |
1081
0
Стало известно, сколько Бавария готова предложить Арсеналу за Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб летом.

В последнее время Зинченко чаще всего связывают с мюнхенской «Баварией». Авторитетное издание Sky Sports подтверждает интерес «ротен» к украинскому фулбеку и отмечает, что мюнхенцы готовы предложить «канонирам» за Зинченко 35 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Зинченко за «Арсенал» сыграл во всех турнирах 35 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «канониры» пока не начали переговоры о продлении контракта Зинченко и могут его продать этим летом за сумму более 20 миллионов евро.

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Дмитро Олійник Источник: Sky Sports
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