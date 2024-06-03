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Чемпионат Европы
03 июня 2024, 07:56 | Обновлено 03 июня 2024, 07:58
229
0

ГЕЦКО: Игра с немцами даст возможность Реброву проверить состояние игроков

Бывший нападающий сборной Украины об ожиданиях от товарищеского матча с Германией

03 июня 2024, 07:56 | Обновлено 03 июня 2024, 07:58
229
0
ГЕЦКО: Игра с немцами даст возможность Реброву проверить состояние игроков
УАФ

17 июня национальная сборная Украины по футболу проведет стартовый поединок финальной части Евро-2024 -- с румынами в немецком Мюнхене.

Последней проверкой сил для подопечных Сергея Реброва станут контрольные матчи с немцами уже 3 июня в Нюрнберге, а также с поляками и молдаванами.

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от ближайших экзаменов наших футболистов:

– Считаю, что наш тренерский штаб специально подбирал спарринг-партнеров по принципу: сильный, средний и слабый, хотя лично я не считаю, что сборная Молдовы будет, как говорят, мальчиком для битья. Именно с Германией наш рулевой хочет получить исчерпывающую информацию, в какой спортивной форме пребывают, прежде всего, те игроки, которые защищают честь зарубежных клубов. Задача это будет не из легких, потому что по разным причинам у наших легионеров – не одинаковая игровая практика. Взять хотя бы для сравнения нападающих: Артем Довбик играл в «Жироне» постоянно, а Роман Яремчук – в «Валенсии» чаще был среди запасных.

Вот почему для Сергея Реброва, который хорошо знает возможности своих подопечных, будет очень важно, чтобы к упомянутому уже поединку с румынами наши футболисты находились в надлежащем функциональном состоянии. Это первоочередная задача.

– Считаете, что в украинскую сборную попали все лучшие?

– Да, потому что они уже длительное время доказывают, что заслужили выступление в Германии. И поэтому хочется пожелать им, чтобы в последних спаррингах их обошли травмы и простудные заболевания. Как это важно можно продемонстрировать на примере Андрея Лунина, который из-за гриппа не мог претендовать на место в воротах «Реала» в финале Лиги чемпионов. Более того, он выпал из тренировочного процесса и ему еще нужно время, чтобы снова находиться в необходимом игровом тонусе.

– Тогда напоследок, как вы оцениваете перспективы украинской сборной на Евро-2024?

– Как по мне, у Украины еще никогда не было такой мощной сборной, ведь в каждой линии есть лидеры, которые могут повести вперед. И если к календарным матчам с румынами, словаками, бельгийцами наша главная команда подойдет во всеоружии, то с выходом в следующий раунд проблем не будет.

Напомним, что ранее ранее один из самых авторитетных украинских тренеров Виталий Кварцяный рассказал, что с нетерпением ждет первый из запланированных в июне товарищеских поединков сборной Украины – против команды Германии.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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