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  4. КВАРЦЯНЫЙ: «Украина и Германия в спарринге не станут в подкатах убиваться»
Чемпионат Европы
02 июня 2024, 23:23 | Обновлено 03 июня 2024, 00:14
273
0

КВАРЦЯНЫЙ: «Украина и Германия в спарринге не станут в подкатах убиваться»

Известный тренер рассказал о предстоящем товарищеском матче

02 июня 2024, 23:23 | Обновлено 03 июня 2024, 00:14
273
0
КВАРЦЯНЫЙ: «Украина и Германия в спарринге не станут в подкатах убиваться»
УАФ

Один из самых авторитетных украинских тренеров Виталий Кварцяный рассказал журналисту Sport.ua, что с нетерпением ждет первого из запланированных в июне товарищеских поединков сборной Украины – против команды Германии (3 июня):

«В этом матче буду болеть за Украину – это точно. Я не думаю, что будет 3:3. Думаю, тренерский штаб немцев захочет проверить в действии большинство игроков.

Не знаю, будут ли задействованы во встрече футболисты дортмундской «Боруссии», только сейчас вернувшиеся из Лондона, где играли с «Реалом» в финале Лиги чемпионов. Скорее всего, Юлиан Нагельсманн даст им отдохнуть.

От матча в Нюрнберге ожидаю интересную игру, ведь каждому из футболистов обеих сборных нужно бороться за попадание в состав на Евро-2024. Если кто-нибудь не добежит или не доиграет, то в него не попадет. Поэтому нужно играть в составе.

Думаю, игра будет достаточно серьезная. Процентов на 80. Все же, самосохранение какое-нибудь у футболистов будет. Не станут они в подкатах убиваться, ведь так можно сломаться. Однако при этом постараются показать, так сказать, скрытый максимализм. Что-то из разряда «все, но не совсем».

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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