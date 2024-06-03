Малиновский назвал причины успехов Реала в Лиге чемпионов

Полузащитник сборной Украины и итальянского клуба «Дженоа» Руслан Малиновский поделился мнением о победе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов, в финале которой он обыграл «Боруссию» Дортмунд со счетом 2:0.

«Классный матч. И от «Боруссии», и от «Реала». Как говорят: играют две команды, но побеждает Мадрид. Поздравляю Андрея Лунина с этой победой.

В чем секрет «Реала» в Лиге чемпионов? Есть такие команды. Например, в Италии есть «Ювентус», который, как бы ни играл, но все равно кубок выигрывает. Так же и с «Реалом». Конечно, это большие индивидуальные качества футболистов. Это мировой уровень, там играют лучшие игроки, поэтому очень тяжело играть против этой команды.

Не было ли жаль «Боруссию» за ее поражение? Конечно. Немцы имели в первом тайме очень много шансов, они играли классно. Но это футбол», – рассказал Малиновский.

Ранее Руслан Малиновский отреагировал на победу «Аталанты» в Лиге Европы.