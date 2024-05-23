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  4. Малиновский отреагировал на победу Аталанты в Лиге Европы
Лига Европы
23 мая 2024, 12:42 |
1075
0

Малиновский отреагировал на победу Аталанты в Лиге Европы

Украинец – о триумфе бывшей команды в европейском турнире

23 мая 2024, 12:42 |
1075
0
Малиновский отреагировал на победу Аталанты в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский полузащитник Руслан Малиновский, играющий в последнее время за «Дженоа», высказался о победе в Лиге Европы клуба «Аталанта» из Бергамо, цвета которого он защищал с 2019 по 2023 год.

«С наилучшими пожеланиями всем ребятам, тренеру и всем жителям Бергамо», – написал Малиновский в сториз инстаграма, где разместил чемпионский плакат бергамасков.

Ранее, напомним, сообщалось, что наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини стал автором возрастного рекорда в европейском футболе.

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Руслан Малиновский Аталанта - Байер Аталанта Джан Пьеро Гасперини Лига Европы
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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