Лига Европы23 мая 2024, 12:42 |
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Малиновский отреагировал на победу Аталанты в Лиге Европы
Украинец – о триумфе бывшей команды в европейском турнире
23 мая 2024, 12:42 |
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Украинский полузащитник Руслан Малиновский, играющий в последнее время за «Дженоа», высказался о победе в Лиге Европы клуба «Аталанта» из Бергамо, цвета которого он защищал с 2019 по 2023 год.
«С наилучшими пожеланиями всем ребятам, тренеру и всем жителям Бергамо», – написал Малиновский в сториз инстаграма, где разместил чемпионский плакат бергамасков.
Ранее, напомним, сообщалось, что наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини стал автором возрастного рекорда в европейском футболе.
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