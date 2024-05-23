Малиновский отреагировал на победу Аталанты в Лиге Европы

Украинский полузащитник Руслан Малиновский, играющий в последнее время за «Дженоа», высказался о победе в Лиге Европы клуба «Аталанта» из Бергамо, цвета которого он защищал с 2019 по 2023 год.

«С наилучшими пожеланиями всем ребятам, тренеру и всем жителям Бергамо», – написал Малиновский в сториз инстаграма, где разместил чемпионский плакат бергамасков.

Ранее, напомним, сообщалось, что наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини стал автором возрастного рекорда в европейском футболе.