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Лига Европы
23 мая 2024, 10:57 | Обновлено 23 мая 2024, 11:12
678
0

Гасперини стал автором возрастного рекорда в европейском футболе

Итальянский тренер выиграл с «Аталантой» Лигу Европы

23 мая 2024, 10:57 | Обновлено 23 мая 2024, 11:12
678
0
Гасперини стал автором возрастного рекорда в европейском футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

22 мая в Дублине в финале Лиги Европы отношения выяснили немецкий «Байер» и итальянская «Аталанта».

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу бергамасков.

«Аталанта» добилась исторического успеха под руководством Джан Пьеро Гасперини, который, в свою очередь, установил возрастной рекорд в европейском футболе.

Континентального триумфа уроженец Пьемонта добился в возрасте 66 лет и 117 дней. Гасперини стал самым возрастным тренером, выигравшим финал еврокубка с первой попытки.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» улучшила итальянское наследие в Лиге Европы.

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Лига Европы рекорд Джан Пьеро Гасперини Аталанта - Байер Аталанта
Юрій Остроумов Источник: Opta
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