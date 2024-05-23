Гасперини стал автором возрастного рекорда в европейском футболе

22 мая в Дублине в финале Лиги Европы отношения выяснили немецкий «Байер» и итальянская «Аталанта».

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу бергамасков.

«Аталанта» добилась исторического успеха под руководством Джан Пьеро Гасперини, который, в свою очередь, установил возрастной рекорд в европейском футболе.

Континентального триумфа уроженец Пьемонта добился в возрасте 66 лет и 117 дней. Гасперини стал самым возрастным тренером, выигравшим финал еврокубка с первой попытки.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» улучшила итальянское наследие в Лиге Европы.