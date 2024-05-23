Аталанта улучшила итальянское наследие в Лиге Европы

22 мая в Дублине в финале Лиги Европы отношения выяснили немецкий «Байер» и итальянская «Аталанта».

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу бергамасков.

«Аталанта», которая, выиграв титул, установила рекорд Европы, принесла Италии 10 трофей Лиги Европы/Кубка УЕФА. По количеству побед в этом евротурнире итальянские клубы вышли на второе место. Они теперь уступают только Испании – 14 трофеев, которые были завоеваны 5 клубами.

Замыкает топ-3 Англия, клубы которой побеждали в Лиге Европы/Кубке УЕФА 9 раз.