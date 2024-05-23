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Лига Европы
23 мая 2024, 10:34 | Обновлено 23 мая 2024, 11:16
405
0

Аталанта улучшила итальянское наследие в Лиге Европы

Клуб из Бергамо выиграл трофей, обыграв в финале «Байер»

23 мая 2024, 10:34 | Обновлено 23 мая 2024, 11:16
405
0
Аталанта улучшила итальянское наследие в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

22 мая в Дублине в финале Лиги Европы отношения выяснили немецкий «Байер» и итальянская «Аталанта».

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу бергамасков.

«Аталанта», которая, выиграв титул, установила рекорд Европы, принесла Италии 10 трофей Лиги Европы/Кубка УЕФА. По количеству побед в этом евротурнире итальянские клубы вышли на второе место. Они теперь уступают только Испании – 14 трофеев, которые были завоеваны 5 клубами.

Замыкает топ-3 Англия, клубы которой побеждали в Лиге Европы/Кубке УЕФА 9 раз.

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Лига Европы Аталанта - Байер Аталанта
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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