Аталанта установила рекорд Европы, выиграв Лигу Европы
Клуб из Бергамо выиграл второй по значимости европейский трофей
22 мая в Дублине в финале Лиги Европы отношения выяснили немецкий «Байер» и итальянская «Аталанта».
Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу бергамасков.
«Аталанта» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы. Ко всему прочему, клуб из Бергамо установил при этом исторический рекорд.
Свой первый матч в евротурнирах «Аталанта» провела в сентябре 1962 года. Трофей же она впервые завоевала через 60 лет и 261 день.
Пока что самое продолжительное ожидание между первой игрой в еврокубках и первым трофеем.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Крис Алгиери объяснил, почему британцу нужно выходить на реванш
Украинский боксер, победив Тайсона Фьюри, стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте