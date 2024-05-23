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Лига Европы
23 мая 2024, 09:50 | Обновлено 23 мая 2024, 09:58
1140
0

Аталанта установила рекорд Европы, выиграв Лигу Европы

Клуб из Бергамо выиграл второй по значимости европейский трофей

23 мая 2024, 09:50 | Обновлено 23 мая 2024, 09:58
1140
0
Аталанта установила рекорд Европы, выиграв Лигу Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

22 мая в Дублине в финале Лиги Европы отношения выяснили немецкий «Байер» и итальянская «Аталанта».

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу бергамасков.

«Аталанта» впервые в своей истории выиграла Лигу Европы. Ко всему прочему, клуб из Бергамо установил при этом исторический рекорд.

Свой первый матч в евротурнирах «Аталанта» провела в сентябре 1962 года. Трофей же она впервые завоевала через 60 лет и 261 день.

Пока что самое продолжительное ожидание между первой игрой в еврокубках и первым трофеем.

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Аталанта - Байер Аталанта рекорд Лига Европы
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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