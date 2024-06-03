Повторит ли достижение легенд? Лунин назвал свою основу цель в Реале

1 июня состоялся финальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Реал» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу королевского клуба.

После этого поединка украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин, который провел матч в запасе, высказался о своих целях в «королевском клубе».

«Замечательный и незабываемый сезон для всей команды и особенно для меня! Мы – одна семья. Это моя вторая победа в Лиге чемпионов, но ребята здесь выиграли этот турнир и по шесть раз! Я хотел бы выиграть столько же. Они являются хорошим примером для меня», – сказал Лунин.