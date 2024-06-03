Известно, что испанский гранд готов предложить Жироне за Довбика
«Атлетико» хочет подписать звезду сборной Украины
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.
Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Сообщается, что «матрасники» попытаются уговорить «Жирону» на трансфер на сумму в 30 миллионов евро. Кроме этой суммы «Атлетико» готов отдать каталонцам еще двух игроков в аренду – Саму Омородиона и Родриго Рикельме.
В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.
Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.
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