Известно, что испанский гранд готов предложить Жироне за Довбика

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Сообщается, что «матрасники» попытаются уговорить «Жирону» на трансфер на сумму в 30 миллионов евро. Кроме этой суммы «Атлетико» готов отдать каталонцам еще двух игроков в аренду – Саму Омородиона и Родриго Рикельме.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.