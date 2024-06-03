Анатолий ТРУБИН: «Мы готовы к матчу против сборной Германии»
Вратарь сборной Украины поделился ожиданиями от игры против топ-сборной
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин считает, что товарищеские матчи помогут команде подойти к Евро-2024 в наилучшей форме.
«Я считаю, что мы готовы к поединку с Германией. Наша цель – подготовиться через этот сбор именно к Евро. Поэтому все постепенно, изо дня в день, игра за игрой будем совершенствоваться, чтобы подойти к Евро готовыми не на сто, а на все двести процентов.
Играть за национальную сборную, тем более в нынешних реалиях, мотивация на грани фантастики! Неважно, против кого мы играем, ведь мы играем за эту эмблему, за сборную, за нашу страну. Так что нет разницы, кто в соперниках — Германия, Польша или Молдова», — сказал Анатолий Трубин.
22-летний Трубин является игроком «Бенфики». За португальский клуб в сезоне 2023/2024 украинец сыграл во всех турнирах 48 матчей, в которых пропустил 47 голов.
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