Анатолий ТРУБИН: «Мы готовы к матчу против сборной Германии»

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин считает, что товарищеские матчи помогут команде подойти к Евро-2024 в наилучшей форме.

«Я считаю, что мы готовы к поединку с Германией. Наша цель – подготовиться через этот сбор именно к Евро. Поэтому все постепенно, изо дня в день, игра за игрой будем совершенствоваться, чтобы подойти к Евро готовыми не на сто, а на все двести процентов.

Играть за национальную сборную, тем более в нынешних реалиях, мотивация на грани фантастики! Неважно, против кого мы играем, ведь мы играем за эту эмблему, за сборную, за нашу страну. Так что нет разницы, кто в соперниках — Германия, Польша или Молдова», — сказал Анатолий Трубин.

22-летний Трубин является игроком «Бенфики». За португальский клуб в сезоне 2023/2024 украинец сыграл во всех турнирах 48 матчей, в которых пропустил 47 голов.