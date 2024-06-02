РЕБРОВ: «Все работают в общей группе, Лунину разрешили отпраздновать»

Накануне товарищеского матча с командой Германии главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию.

- В Германии говорят, что футбол – одно из лучших дел в мире. Что такое футбол для вас и вашей страны?

- К сожалению, сейчас футбол не на первом плане для нашей страны. Сейчас мы все делаем все для наших защитников. Попадание на Евро – очень важный шаг для нас. То, что мы сделали, действительно важно для нашего народа и страны. Я считаю, что в Германии футбол – номер один. Раньше так было и в Украине. Но сейчас мы должны думать о других вещах.

- Что вы можете сказать о сборной Германии?

- Немецкая сборная имеет нового тренера. По моему мнению, команда стала более дисциплинированной, имеет хороших исполнителей и в защите, и в атаке. По сравнению с нашим прошлым матчем Германия прибавила, показывает результат. К сожалению, она завтра не сможет использовать игроков из «Реала» и дортмундской «Боруссии». Однако у немцев есть широкий выбор игроков на каждую позицию.

- Какие цели вашей команды на Евро-2024?

- Мы очень рады представлять Украину на таком турнире. Все смогут увидеть наш флаг на Евро. Украина стремится присоединиться к европейской семье, поэтому важно быть здесь вместе с лучшими командами континента.

- Насколько сильна ваша сборная? Ожидаете как минимум выхода в 1/4 финала?

- Надо сконцентрироваться на каждой игре. У нас хороший баланс между молодыми и опытными игроками. У нас первая игра на Евро – с Румынией, мы должны сосредоточиться на подготовке к ней, а дальше посмотрим.

- Как вы относитесь к тому, что Андрей Лунин остался в запасе на финал Лиги чемпионов?

- По моему мнению, он заслужил играть, но, к сожалению, он не мог подготовиться к матчу из-за простуды. Для нас очень важно, что футболисты имеют такой опыт перед Евро, особенно, если они играют за лучший клуб Европы, которым сейчас является «Реал». И это касается не только Андрея. Я очень рад, что многие наши молодые игроки представляют Украину в ведущих чемпионатах.

- Какая самая тяжелая часть в подготовке к чемпионату Европы?

- Всегда трудно сравнивать. Если сравнивать с нашими защитниками, которые защищают Украину, то это ничто. В чем проблема, чтобы преодолевать немного большую дорогу. Все наши футболисты это понимают. Я говорил им, что большой успех – попасть на Евро. Но мы должны показать свой максимум, чтобы быть конкурентоспособными в финальном турнире.

- Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Насколько важным он является для команды?

- Я рад, что многие наши футболисты играют в топ-лигах. Конечно, Артему статус лучшего бомбардира добавил больше уверенности перед Евро, это очень важно для него. Игроки, которые приезжают в сборную из ведущих чемпионатов, добавляют опыта всей команде.

- Что вы думаете о безопасности во время чемпионата Европы?

- Сейчас мы уже несколько дней в Германии. Я уверен, что это та страна, которая сделает все возможное для охраны всех сборных. Если вы видели, во время финала Лиги чемпионов люди выбегали на поле, что не очень хорошо. Весь мир смотрит на эти эпизоды, уверен, Германия сделает все для безопасности.

- В каком состоянии футболисты, закончили ли восстановление Георгий Судаков и Виталий Миколенко?

- Все готовы, сегодня все работают в общей группе, тогда как вчера несколько футболистов занимались индивидуально.

- Когда Лунин присоединится к сборной Украины?

- У них будет празднование, мы позволили ему остаться с клубом, он этого заслуживает. Лунин присоединится к нам в Варшаве, куда мы переберемся после игры со сборной Германии.

- Не думали ли вы вызвать еще кого-то из футболистов в сборную Украины?

- У нас сейчас два турнира – чемпионат Европы и тот, который будет проходить во Франции перед Олимпиадой. Если что-то случится, то мы сможем довызвать игроков, ведь официальная заявка будет 7 июня. На ближайшие три игры уже есть вызванные футболисты, а потом посмотрим на их состояние, – сказал Ребров.

Напомним, 3 июня в немецком Нюрнберге наша команда проведет товарищеский матч с хозяевами Евро-2024. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

На следующий день сине-желтые вылетят в Варшаву. В столице соседнего государства украинцы сыграют следующий подготовительный и одновременно товарищеский матч – с Польшей 7 июня. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Заключительной игрой предтурнирного сбора станет поединок с национальной командой Молдовы 11 июня в Кишиневе. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

На следующий день, 12 июня, национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – городку Висбаден.

Пресс-конференция Реброва в Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция