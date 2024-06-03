Игор КРАСНОПИР: «Джокер? Так решил тренер, как оказалось, к лучшему»

Молодой форвард «Оболони» Игорь Краснопир поделился эмоциями от матча за право играть в УПЛ сезона 2024/2025 против «Левого Берега» (1:1). Гол 21-летнего нападающего помог «пивоварам» добыть нужный результат.

«Очень тяжелые матчи. И по результату, и по игре. Две боевые игры. «Левый Берег» – неуступчивая команда с очень хорошим будущим. Желаем им удачи в дальнейших играх. Очень рад, что удалось одержать трудную победу. Команда остается в УПЛ и будет продолжать сражаться. Будем ставить новые задачи и стараться их добиваться.

Я стал джокером? Так решил тренерский штаб. Я с пониманием к этому отношусь. Видите, как оказалось, к лучшему. «Левый Берег» – это боевая команда и против них тяжело играть, а когда ты в меньшинстве, то это еще труднее. Тренер сказал: «Выйди, помоги команде». Чем смог, тем и помог», – прокомментировал футболист.

В этом сезоне форвард забил 7 голов за 31 матч. Портал transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.