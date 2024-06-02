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Украина. Премьер лига
02 июня 2024, 22:15 | Обновлено 02 июня 2024, 22:29
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0

Богдан КОГУТ: «Борьба за выживание в УПЛ требует много нервных затрат»

Голкипер Вереса рассказал о победе над Эпицентром в плей-офф УПЛ

02 июня 2024, 22:15 | Обновлено 02 июня 2024, 22:29
299
0
Богдан КОГУТ: «Борьба за выживание в УПЛ требует много нервных затрат»
ФК Верес. Богдан Когут

2 июня в ответном матче плей-офф за право играть в УПЛ «Верес» взял верх над «Эпицентром» (3:1) и сохранил прописку в элитном дивизионе.

Вратарь Богдан Когут, капитан «Вереса», в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло ровенскому клубу отпраздновать победу:

– Несколько дней назад «Верес» неудачно действовал в первом тайме с «Эпицентром», и, видимо, именно поэтому сегодня было несколько изменений в стартовом составе. Это пошло на пользу, ведь судьба поединка была решена до перерыва. Речь идет о быстром голе в дебюте и двух забитых мячах, как говорится, в раздевалку.

– Похоже, менее опытному «Эпицентру» банально не хватило времени на восстановление после первого противостояния?

– Крупный счет не должен вводить в заблуждение. Подоляне оказывали упорное сопротивление, это хорошо организованная команда, просто на этот раз мы реализовали свои моменты. А во втором тайме действовали по счету.

– Создается впечатление, что «Верес» стал специалистом по раунду плей-офф, ведь и в прошлом году именно домашняя победа над «Металлургом» в переходных матчах позволила остаться в элите.

– При таком 12-м игроке, как у «Вереса», мы просто не имели права на осечку. Поддержка была невероятна. Спасибо. Но, с другой стороны, постоянная борьба за выживание требует значительных нервных потерь. Вот почему, чтобы не наступать на те же грабли, клубному руководству следует ставить перед командой более амбициозные задачи. Конечно, позаботившись об укреплении состава.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Первая лига Украины Украинская Премьер-лига переходные матчи Эпицентр Каменец-Подольский Богдан Когут инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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