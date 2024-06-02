Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НАГЕЛЬСМАНН: «Сделаем все возможное, чтобы игра с Украиной была прекрасной»
Чемпионат Европы
02 июня 2024, 21:10 |
843
0

НАГЕЛЬСМАНН: «Сделаем все возможное, чтобы игра с Украиной была прекрасной»

Главный тренер сборной Германии поддержал украинцев

02 июня 2024, 21:10 |
843
0
НАГЕЛЬСМАНН: «Сделаем все возможное, чтобы игра с Украиной была прекрасной»
УАФ. Юлиан Нагельсманн

Накануне завтрашнего товарищеского матча Германия – Украина главный тренер нашего соперника Юлиан Нагельсманн пообщался со СМИ.

«Вы постоянно читаете, что украинская сборная пытается использовать любой момент, чтобы привлечь внимание к своей стране и немного отвлечь свой народ. Это самое важное. Они это делают и будут делать, а мы поддержим.

Футбол – это фактор, который может помочь вам думать о других вещах, по крайней мере в течение 90 минут. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы игра была интересной. Это не зависит от результата. Мы сделаем все возможное, чтобы 90 минут были не страданием, а прекрасными моментами», – заявил Нагельсманн.

Матч состоится в Нюрнберге на стадионе «Макс Морлок», начало – в 21:45.

По теме:
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Германия – Украина. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Слова Сергея Реброва накануне матча Германия – Украина
Юлиан Нагельсманн товарищеские матчи сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу пресс-конференция Евро-2024 Германия - Украина
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Бокс | 02 июня 2024, 03:55 4
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера

Главный поединок шоу в Эр-Рияде был завершен уже в 5-м раунде.

Все документы подписаны. Романо подтвердил переход Мбаппе в Реал
Футбол | 02 июня 2024, 14:20 12
Все документы подписаны. Романо подтвердил переход Мбаппе в Реал
Все документы подписаны. Романо подтвердил переход Мбаппе в Реал

Французский форвард покидает «ПСЖ»

ФОТО. Окровавленное лицо Хрговича во время и после поединка с Дюбуа
Бокс | 02.06.2024, 05:51
ФОТО. Окровавленное лицо Хрговича во время и после поединка с Дюбуа
ФОТО. Окровавленное лицо Хрговича во время и после поединка с Дюбуа
Шесть судей! Президент WBC признался, справедлива ли победа Усика над Фьюри
Бокс | 01.06.2024, 23:31
Шесть судей! Президент WBC признался, справедлива ли победа Усика над Фьюри
Шесть судей! Президент WBC признался, справедлива ли победа Усика над Фьюри
Аталанта програла Фиорентине и упустила шанс войти в топ-3 Серии A
Футбол | 02.06.2024, 21:06
Аталанта програла Фиорентине и упустила шанс войти в топ-3 Серии A
Аталанта програла Фиорентине и упустила шанс войти в топ-3 Серии A
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
02.06.2024, 03:35 44
Бокс
Стало известно, с кем должен будет драться Усик после реванша с Фьюри
Стало известно, с кем должен будет драться Усик после реванша с Фьюри
02.06.2024, 07:25 9
Бокс
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
01.06.2024, 06:55 7
Бокс
Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов
Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов
02.06.2024, 05:41 8
Футбол
Боруссия Д – Реал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Боруссия Д – Реал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
01.06.2024, 19:15 330
Футбол
Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?
02.06.2024, 07:33 13
Футбол
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
Боруссия Д – Реал Мадрид – 0:2. Кархаваль и Винисиус. Видео голов и обзор
02.06.2024, 00:55 1
Футбол
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
01.06.2024, 11:28 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем