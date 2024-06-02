НАГЕЛЬСМАНН: «Сделаем все возможное, чтобы игра с Украиной была прекрасной»
Главный тренер сборной Германии поддержал украинцев
Накануне завтрашнего товарищеского матча Германия – Украина главный тренер нашего соперника Юлиан Нагельсманн пообщался со СМИ.
«Вы постоянно читаете, что украинская сборная пытается использовать любой момент, чтобы привлечь внимание к своей стране и немного отвлечь свой народ. Это самое важное. Они это делают и будут делать, а мы поддержим.
Футбол – это фактор, который может помочь вам думать о других вещах, по крайней мере в течение 90 минут. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы игра была интересной. Это не зависит от результата. Мы сделаем все возможное, чтобы 90 минут были не страданием, а прекрасными моментами», – заявил Нагельсманн.
Матч состоится в Нюрнберге на стадионе «Макс Морлок», начало – в 21:45.
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