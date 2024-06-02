Валерий ИВАЩЕНКО: «Паники после пропущенного гола не было»

Сегодня состоялся повторный поединок раунда плей-офф за право играть в УПЛ между футболистами «Левого берега» и «Оболони». Ничейный итог – 1:1 позволил «пивоварам» сохранить «прописку» в элите, ведь в первом противостоянии они взяли верх – 1:0.

Наставник «Оболони» Валерий Иващенко в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от сегодняшнего противостояния:

- Похоже, мы уже не можем, лишь бы не создавать себе проблемы. До перерыва диктовали условия, имели несколько возможностей отличиться, но снова наступали на те же грабли, промахиваясь с близкого расстояния.

- И «пивовары» едва не были наказаны за такое транжирство, когда в начале второго тайма остались в меньшинстве, а вскоре и пропустили.

- Самое обидное, что хозяева вышли вперед очень легко, воспользовавшись при розыгрыше стандартного положения индивидуальной ошибкой нашего игрока.

- Если откровенно, после этого не появились сомнения, что все закончится для «Оболони» счастливо?

- Да нет, в водовороте борьбы как-то было не до размышлений. Паники не было. Главное было тактически правильно перестроиться, все же, действовали в меньшинстве. Поэтому перешли на 5-3-1 с расчетом, что вышедший на замену заточенный на атаку Игорь Краснопир хотя бы один голевой момент создаст. Так и произошло: Краснопир оказался в нужном месте и выровнял положение.

- Теперь уже «Левому берегу» ничего не оставалось, как большими силами идти вперед.

- Под занавес матча было нелегко, но выстояли. Главную задачу выполнили, оставшись в элитном дивизионе. До 25 июня ребята будут отдыхать, до их возвращения с руководством решим, где будем готовиться к новому сезону.

Ранее мы сообщали, что «Оболонь» выиграла битву за жизнь в УПЛ у «Левого берега».