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  4. Валерий ИВАЩЕНКО: «Паники после пропущенного гола не было»
Украина. Премьер лига
02 июня 2024, 20:29 |
646
0

Валерий ИВАЩЕНКО: «Паники после пропущенного гола не было»

Главный тренер «пивоваров» подвел итоги второй игры за место в УПЛ

02 июня 2024, 20:29 |
646
0
Валерий ИВАЩЕНКО: «Паники после пропущенного гола не было»
ФК Оболонь Киев. Валерий Иващенко

Сегодня состоялся повторный поединок раунда плей-офф за право играть в УПЛ между футболистами «Левого берега» и «Оболони». Ничейный итог – 1:1 позволил «пивоварам» сохранить «прописку» в элите, ведь в первом противостоянии они взяли верх – 1:0.

Наставник «Оболони» Валерий Иващенко в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от сегодняшнего противостояния:

- Похоже, мы уже не можем, лишь бы не создавать себе проблемы. До перерыва диктовали условия, имели несколько возможностей отличиться, но снова наступали на те же грабли, промахиваясь с близкого расстояния.

- И «пивовары» едва не были наказаны за такое транжирство, когда в начале второго тайма остались в меньшинстве, а вскоре и пропустили.
- Самое обидное, что хозяева вышли вперед очень легко, воспользовавшись при розыгрыше стандартного положения индивидуальной ошибкой нашего игрока.

- Если откровенно, после этого не появились сомнения, что все закончится для «Оболони» счастливо?
- Да нет, в водовороте борьбы как-то было не до размышлений. Паники не было. Главное было тактически правильно перестроиться, все же, действовали в меньшинстве. Поэтому перешли на 5-3-1 с расчетом, что вышедший на замену заточенный на атаку Игорь Краснопир хотя бы один голевой момент создаст. Так и произошло: Краснопир оказался в нужном месте и выровнял положение.

- Теперь уже «Левому берегу» ничего не оставалось, как большими силами идти вперед.
- Под занавес матча было нелегко, но выстояли. Главную задачу выполнили, оставшись в элитном дивизионе. До 25 июня ребята будут отдыхать, до их возвращения с руководством решим, где будем готовиться к новому сезону.

Ранее мы сообщали, что «Оболонь» выиграла битву за жизнь в УПЛ у «Левого берега».

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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