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  4. Легионер Черноморца: «Я не ухожу, у меня контракт»
Украина. Премьер лига
02 июня 2024, 18:39 |
304
0

Легионер Черноморца: «Я не ухожу, у меня контракт»

На днях в СМИ прошла информация, что Владимир Арсич «точно покинет» одесский клуб

02 июня 2024, 18:39 |
304
0
Легионер Черноморца: «Я не ухожу, у меня контракт»
Instagram. Владимир Арсич

Как стало известно Sport.ua, сербский защитник Владимир Арсич в нынешнее межсезонье не планирует уходить из «Черноморца», с которым он связан действующим контрактом.

«Все, что могу сказать, это то, что я не ухожу из «Черноморца», — рассмеялся Арсич. — У меня контракт с клубом до конца 2025 года».

23-летний босниец присоединился к «морякам» в январе этого года, перейдя на правах свободного агента из датского «Вайле». Футболист 12 раз попадал в заявку одесской команды на матчи УПЛ, однако так и не дебютировал в ее составе.

«Черноморец» по итогам сезона 2023/24 занял 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В 30 матчах одесситы набрали 32 очка.

Ранее наш сайт сообщал, какие игроки уже покинули «Черноморец» или могут сделать это в ближайшее время.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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