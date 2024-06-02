Легионер Черноморца: «Я не ухожу, у меня контракт»

Как стало известно Sport.ua, сербский защитник Владимир Арсич в нынешнее межсезонье не планирует уходить из «Черноморца», с которым он связан действующим контрактом.

«Все, что могу сказать, это то, что я не ухожу из «Черноморца», — рассмеялся Арсич. — У меня контракт с клубом до конца 2025 года».

23-летний босниец присоединился к «морякам» в январе этого года, перейдя на правах свободного агента из датского «Вайле». Футболист 12 раз попадал в заявку одесской команды на матчи УПЛ, однако так и не дебютировал в ее составе.

«Черноморец» по итогам сезона 2023/24 занял 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В 30 матчах одесситы набрали 32 очка.

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