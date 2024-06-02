Киченок и Павич победно стартовали в миксте на Ролан Гаррос
Людмила в дуэте с хорватским теннисистом обыграла тандем Кристина Букша / Андрес Мольтени
Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала выступления на Открытом чемпионате Франции в смешанном парном разряде.
В матче первого раунда украинка и Мате Павич из Хорватии переиграли дуэт Кристина Букша (Испания) / Андрес Мольтени (Аргентина).
Ролан Гаррос. Первый круг микста
Людмила Киченок / Мате Павич – Кристина Букша / Андрес Мольтени – 6:4, 5:7, 10-8
Победители матча сразятся с лидерами посева – австралийской парой Эллен Перес / Меттью Эбден.
Отметим, что Киченок и Павич в прошлом году выиграли в миксте Уимблдонский турнир.
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