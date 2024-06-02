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  4. Киченок и Павич победно стартовали в миксте на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
02 июня 2024, 18:29 | Обновлено 02 июня 2024, 18:33
343
1

Киченок и Павич победно стартовали в миксте на Ролан Гаррос

Людмила в дуэте с хорватским теннисистом обыграла тандем Кристина Букша / Андрес Мольтени

02 июня 2024, 18:29 | Обновлено 02 июня 2024, 18:33
343
1
Киченок и Павич победно стартовали в миксте на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Мате Павич и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала выступления на Открытом чемпионате Франции в смешанном парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Мате Павич из Хорватии переиграли дуэт Кристина Букша (Испания) / Андрес Мольтени (Аргентина).​

Ролан Гаррос. Первый круг микста
Людмила Киченок / Мате Павич – Кристина Букша / Андрес Мольтени – 6:4, 5:7, 10-8

Победители матча сразятся с лидерами посева – австралийской парой Эллен Перес / Меттью Эбден.

Отметим, что Киченок и Павич в прошлом году выиграли в миксте Уимблдонский турнир.

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Людмила Киченок Мате Павич смотреть онлайн Кристина Букша Андрес Мольтени Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Андрій Заліщук
вітання, там ще і Котляр вийшла до 2 раунду
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