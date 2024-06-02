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Чемпионат Европы
02 июня 2024, 17:20 | Обновлено 02 июня 2024, 17:21
1151
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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я уже был на двух чемпионатах Европы»

Полузащитник сборной Украины – о подготовке к Евро-2024

02 июня 2024, 17:20 | Обновлено 02 июня 2024, 17:21
1151
1
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я уже был на двух чемпионатах Европы»
УАФ. Тарас Степаненко

Полузащитник национальной сборной Украины Тарас Степаненко вместе с главным тренером Сергеем Ребровым принял участие в пресс-конференции накануне товарищеского матча с Германией.

– Насколько сильна ваша сборная? Ожидаете как минимум выхода в 1/4 финала?
– Я уже был на двух чемпионатах Европы, этот для меня – третий. У нас сильная и хорошая команда. Молодые игроки выступают в сильнейших лигах, есть опытные футболисты, очень хороший баланс. За пройденный период мы прибавляли от матча к матчу. Хочется, чтобы мы показали хороший футбол и получили хороший результат.

– Какая самая тяжелая часть в подготовке к чемпионату Европы?
– Мы имеем очень хорошие условия, чтобы играть в футбол, тренироваться. Но самое важное для меня, когда ты просыпаешься утром и читаешь новости о том, как россия уничтожает наши города и убивает наших людей... Это самая тяжелая часть подготовки.

– Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. Насколько важным он является для команды?
– Артем – топ-игрок, лучший бомбардир. Мы рады за Довбика и его трофей, это придает ему уверенности. Это очень хорошо для нашей команды, – сказал Степаненко.

3 июня в немецком Нюрнберге наша команда проведет товарищеский матч с хозяевами Евро-2024. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

На следующий день сине-желтые вылетят в Варшаву. В столице соседнего государства украинцы сыграют следующий подготовительный и одновременно товарищеский матч – с Польшей 7 июня. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Заключительной игрой предтурнирного сбора станет поединок с национальной командой Молдовы 11 июня в Кишиневе. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

На следующий день, 12 июня, национальная команда прибудет к месту постоянной дислокации на Евро-2024 – городку Висбаден.

Пресс-конференция Реброва в Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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