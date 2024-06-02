Свьонтек вспомнила несколько обидных поражений от Потаповой в юниорах
Ига взяла убедительный реванш
Первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала разгромную победу над Анастасией Потаповой в 1/8 финала Ролан Гаррос – 6:0, 6:0.
– Матч закончился за 40 минут. Это самый короткий матч в вашей профессиональной карьере. Возможно ли, что те результаты против Анастасии со времен U12 и U14 были немного в вашей памяти?
– Нет. Ну, конечно, у меня была мысль, что времена немного меняются, потому что я помню, что она всегда меня обыгрывал. Не думаю, что я хоть раз выиграла у нее. Точно помню несколько душераздирающих поражений.
Например, полуфинал Orange Bowl, когда у меня был матч-пойнт. И я проиграла в Париже, когда у меня был довольно хороший турнир. Я проигрывала Потаповой и еще некоторым. Мы всегда играли друг против друга, например, на чемпионатах Европы или что-то в этом роде.
Честно говоря, нет смысла об этом думать, но у меня была такая мысль. Она длилась две секунды, а потом я сосредоточилась на своей работе, потому что это лучшее, что я могу сделать», – сказала полька.
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