Свёнтек оформила самую убедительную победу в матче WTA за 3,5 года

Первая ракетка мира Ига Свёнтек пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче четвертого раунда полька разгромно победила Анастасию Потапову – 6:0, 6:0.

Интересно, что Свёнтек отдала в этом матче всего 10 очков. Это наименьшее количество с Australian Open 2021, когда в первом круге №1 рейтинга WTA Эшли Барти разгромила Данку Ковинич из Черногории. Австралийка в том матче тоже повесила две баранки и проиграла всего 10 очков.