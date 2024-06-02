Ролан Гаррос02 июня 2024, 16:10 |
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Свёнтек оформила самую убедительную победу в матче WTA за 3,5 года
Последний раз так издевалась над соперницей еще Эшли Барти
02 июня 2024, 16:10 |
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче четвертого раунда полька разгромно победила Анастасию Потапову – 6:0, 6:0.
Интересно, что Свёнтек отдала в этом матче всего 10 очков. Это наименьшее количество с Australian Open 2021, когда в первом круге №1 рейтинга WTA Эшли Барти разгромила Данку Ковинич из Черногории. Австралийка в том матче тоже повесила две баранки и проиграла всего 10 очков.
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