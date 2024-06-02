Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свёнтек оформила самую убедительную победу в матче WTA за 3,5 года
Ролан Гаррос
02 июня 2024, 16:10 |
549
0

Свёнтек оформила самую убедительную победу в матче WTA за 3,5 года

Последний раз так издевалась над соперницей еще Эшли Барти

02 июня 2024, 16:10 |
549
0
Свёнтек оформила самую убедительную победу в матче WTA за 3,5 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче четвертого раунда полька разгромно победила Анастасию Потапову – 6:0, 6:0.

Интересно, что Свёнтек отдала в этом матче всего 10 очков. Это наименьшее количество с Australian Open 2021, когда в первом круге №1 рейтинга WTA Эшли Барти разгромила Данку Ковинич из Черногории. Австралийка в том матче тоже повесила две баранки и проиграла всего 10 очков.

По теме:
Свьонтек вспомнила несколько обидных поражений от Потаповой в юниорах
ВИДЕО. Обидчица Ястремской за час разобралась с итальянкой в 1/8 финала
Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анастасия Потапова Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2024 Эшли Барти видео
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Бокс | 02 июня 2024, 03:35 42
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Бронзовый бомбардировщик обезврежен. Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера

Главный поединок шоу в Эр-Рияде был завершен досрочно, в 5-м раунде

ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
Бокс | 02 июня 2024, 03:55 4
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера
ВИДЕО. Бомбардировщику потушили свет! Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера

Главный поединок шоу в Эр-Рияде был завершен уже в 5-м раунде.

Свёнтек поиздевалась над Потаповой на пути в 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 02.06.2024, 12:41
Свёнтек поиздевалась над Потаповой на пути в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свёнтек поиздевалась над Потаповой на пути в 1/4 финала Ролан Гаррос
Стало известно, с кем должен будет драться Усик после реванша с Фьюри
Бокс | 02.06.2024, 07:25
Стало известно, с кем должен будет драться Усик после реванша с Фьюри
Стало известно, с кем должен будет драться Усик после реванша с Фьюри
Расписание матчей с участием украинцев на Ролан Гаррос на 2 июня
Теннис | 02.06.2024, 12:03
Расписание матчей с участием украинцев на Ролан Гаррос на 2 июня
Расписание матчей с участием украинцев на Ролан Гаррос на 2 июня
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
02.06.2024, 02:45 12
Бокс
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
01.06.2024, 07:01 26
Футбол
ФОТО. Окровавленное лицо Хрговича во время и после поединка с Дюбуа
ФОТО. Окровавленное лицо Хрговича во время и после поединка с Дюбуа
02.06.2024, 05:51 4
Бокс
Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?
Куртуа обратился к Лунину после победного финала ЛЧ. Что сказал Тибо?
02.06.2024, 07:33 5
Футбол
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
01.06.2024, 18:50 1
Футбол
Малик СКОТТ: «Есть только один человек, который может потушить свет Усику»
Малик СКОТТ: «Есть только один человек, который может потушить свет Усику»
31.05.2024, 17:52 14
Бокс
Возвращение легенды? Леннокс Льюис намекнул, с кем хочет провести бой
Возвращение легенды? Леннокс Льюис намекнул, с кем хочет провести бой
01.06.2024, 17:14 1
Бокс
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
01.06.2024, 16:28 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем