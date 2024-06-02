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  4. Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
02 июня 2024, 15:10 | Обновлено 02 июня 2024, 15:16
425
0

Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го раунда на Ролан Гаррос

02 июня 2024, 15:10 | Обновлено 02 июня 2024, 15:16
425
0
Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

2 июня испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) продолжит выступление на Открытом чемпионате Франции.

В матче 4-го раунда соперником испанца будет Феликс Оже-Альяссим (№21 ATP). Время начала встречи – 15:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисистов, Алькарас выиграл две последние встречи, проиграв три первых.

В следующем раунде победитель матча сыграет против Маттео Арнальди (№35 ATP) или Стефаноса Циципаса (№9 ATP).

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Карлос Алькарас (теннисист) Феликс Оже-Альяссим смотреть онлайн Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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