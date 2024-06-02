Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Греция. Евро-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Другие новости
02 июня 2024, 16:45 |
3002
0

Украина – Греция. Евро-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 2 июня в 16:45 матч 2-го тура чемпионата Европы по мини-футболу

02 июня 2024, 16:45 |
3002
0
Украина – Греция. Евро-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
FH

В боснийском городе Сараево продолжается чемпионат Европы 2024 по мини-футболу.

2 июня в 16:45 в матче 2-го тура встречаются команды Украины и Греции, лидеры группы B.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Днем ранее сборная Украины под руководством Виталия Мельника стартовала в группе B с победы над командой Англии (5:2), а Греция обыграла Казахстан (1:0).

Континентальные соревнования EMF Euro 2024 проходят с 1 до 8 июня. 24 команды поделены на 6 группы по 4 сборных в каждой и ведут борьбу за выход в 1/8 финала.

Последний матч группового раунда сине-желтые проведут против команды Казахстана (3 июня в 20:30).

Чемпионат Европы 2024 по мини-футболу

Сараево (Босния), 1–8 июня

Группа B

1-й тур, 1 июня

  • 12:00. Англия – Украина – 2:5
  • 13:15. Казахстан – Греция – 0:1

2-й тур, 2 июня

  • 16:45. Украина – Греция
  • 18:00. Англия – Казахстан

3-й тур, 3 июня

  • 20:30. Казахстан – Украина
  • 23:00. Греция – Англия

Турнирная таблица

Украина – Греция. Евро-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

По теме:
Украина с уверенной победы над Англией стартовала на ЧЕ по мини-футболу
Англия – Украина. Евро-2024 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Сборная Украины стартует на чемпионате Европы 2024 по мини-футболу
мини-футбол смотреть онлайн чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу Украина - Греция
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свёнтек поиздевалась над Потаповой на пути в 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 02 июня 2024, 12:41 17
Свёнтек поиздевалась над Потаповой на пути в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свёнтек поиздевалась над Потаповой на пути в 1/4 финала Ролан Гаррос

Первая ракетка мира управилась за 40 минут

Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
Футбол | 01 июня 2024, 18:50 1
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид

1 июня в 22:00 в Лондоне пройдет финал главного еврокубка

Возвращение легенды? Леннокс Льюис намекнул, с кем хочет провести бой
Бокс | 01.06.2024, 17:14
Возвращение легенды? Леннокс Льюис намекнул, с кем хочет провести бой
Возвращение легенды? Леннокс Льюис намекнул, с кем хочет провести бой
Боруссия Д – Реал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Футбол | 01.06.2024, 19:15
Боруссия Д – Реал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Боруссия Д – Реал. Прогноз и анонс на финал Лиги чемпионов
Романо: легенда Реала подпишет новый контракт с клубом
Футбол | 02.06.2024, 16:37
Романо: легенда Реала подпишет новый контракт с клубом
Романо: легенда Реала подпишет новый контракт с клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
Фьюри впервые показал свое лицо после поражения Усику и записал обращение
01.06.2024, 11:28 3
Бокс
ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
ФОТО. Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри
01.06.2024, 17:39 2
Бокс
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
Измочалил в юшку. Дюбуа избил Хрговича и завоевал временный титул IBF
02.06.2024, 02:45 12
Бокс
Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов
Стало известно, сколько заработал Реал с Луниным за титул Лиги чемпионов
02.06.2024, 05:41 8
Футбол
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
Довбик не получил трофей Пичичи. Артем назвал причину
01.06.2024, 16:28 2
Футбол
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
ФОТО. Лунин обнял легенду футбола в финале Лиги чемпионов 2023/24
02.06.2024, 00:01 5
Футбол
Стало известно, с кем должен будет драться Усик после реванша с Фьюри
Стало известно, с кем должен будет драться Усик после реванша с Фьюри
02.06.2024, 07:25 9
Бокс
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
01.06.2024, 00:03 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем