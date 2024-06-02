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  4. Завацкая во второй раз подряд выиграла турнир ITF в Брешии
ITF
02 июня 2024, 13:00 | Обновлено 02 июня 2024, 13:19
761
3

Завацкая во второй раз подряд выиграла турнир ITF в Брешии

В матче за титул Катарина одолела Варвару Лепченко

02 июня 2024, 13:00 | Обновлено 02 июня 2024, 13:19
761
3
Завацкая во второй раз подряд выиграла турнир ITF в Брешии
Instagram. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) стала победительницей турнира ITF W75 в Брешии (Италия).

В матче за титул украинка переиграла 38-летнюю представительницу США Варвару Лепченко (№234 WTA).

Брешия. Финал
Катарина Завацкая (Украина) – Варвара Лепченко (США) – 6:2, 6:3

Это была 1-я встреча теннисисток. Интересно, что все четыре предыдущих матча на турнире Катарина выиграла в трех сетах, три из этих побед были волевыми.

Отметим, что Завацкая в прошлом году также выиграла эти соревнования. Для Катарины это первый титул в текущем сезоне.

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Варвара Лепченко ITF Брешия Катарина Завацкая
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 3
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Андрій Заліщук
Катя видала прекрасний турнір!!! Так тримати!!!
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+4
C.Пеклов
Енергійно-емоційний теніс від Катаріни приніс їй успіх!Поздоровляю!Молодець!
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+3
Sashamar
Браво, Катаринка!!!
Найважливіше, якщо дійсно з'явилися сили витримувати три сета.  Тим не менш не варто кидатися це міттєво перевіряти; знаючи Катрусіни амбіції, вона може на радощах полізти на сотку, або навіть вище. Краще зіграти ще щось легеньке, 75 чи навіть 50.
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0
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