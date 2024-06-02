Завацкая во второй раз подряд выиграла турнир ITF в Брешии
В матче за титул Катарина одолела Варвару Лепченко
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) стала победительницей турнира ITF W75 в Брешии (Италия).
В матче за титул украинка переиграла 38-летнюю представительницу США Варвару Лепченко (№234 WTA).
Брешия. Финал
Катарина Завацкая (Украина) – Варвара Лепченко (США) – 6:2, 6:3
Это была 1-я встреча теннисисток. Интересно, что все четыре предыдущих матча на турнире Катарина выиграла в трех сетах, три из этих побед были волевыми.
Отметим, что Завацкая в прошлом году также выиграла эти соревнования. Для Катарины это первый титул в текущем сезоне.
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Найважливіше, якщо дійсно з'явилися сили витримувати три сета. Тим не менш не варто кидатися це міттєво перевіряти; знаючи Катрусіни амбіції, вона може на радощах полізти на сотку, або навіть вище. Краще зіграти ще щось легеньке, 75 чи навіть 50.