Завацкая во второй раз подряд выиграла турнир ITF в Брешии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№196 WTA) стала победительницей турнира ITF W75 в Брешии (Италия).

В матче за титул украинка переиграла 38-летнюю представительницу США Варвару Лепченко (№234 WTA).

Брешия. Финал

Катарина Завацкая (Украина) – Варвара Лепченко (США) – 6:2, 6:3

Это была 1-я встреча теннисисток. Интересно, что все четыре предыдущих матча на турнире Катарина выиграла в трех сетах, три из этих побед были волевыми.

Отметим, что Завацкая в прошлом году также выиграла эти соревнования. Для Катарины это первый титул в текущем сезоне.